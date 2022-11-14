https://ria.ru/20221114/tesla-1831366902.html
Президент Индонезии ожидает строительства завода Tesla в стране
Президент Индонезии ожидает строительства завода Tesla в стране - РИА Новости, 14.11.2022
Президент Индонезии ожидает строительства завода Tesla в стране
Президент Индонезии Джоко Видодо уверен, что глава Tesla Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:16
2022-11-14T14:16
2022-11-14T14:16
в мире
индонезия
джоко видодо
илон маск
tesla motors
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БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо уверен, что глава Tesla Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии, сообщает портал Kompas.com."Мы все еще находимся в процессе переговоров с Илоном Маском и с Tesla. Но я считаю, что Tesla построит завод в Индонезии", — заявил Видодо.Он подчеркнул важность разработки экосистемы электромобилей. "В Индонезии, а тем более в АСЕАН, большой для сбыта такой продукции. Я думаю, что это отличная возможность для Маска", — сказал президент.Показатели министерства транспорта Индонезии показывают, что по состоянию на октябрь 2022 года в Индонезии насчитывалось около 28 188 электромобилей. К 2025 году правительство страны намерено увеличить этот показатель до 2,5 миллиона автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, джоко видодо, илон маск, tesla motors
В мире, Индонезия, Джоко Видодо, Илон Маск, Tesla motors
Президент Индонезии ожидает строительства завода Tesla в стране
Президент Видодо уверен, что Маск заинтересован в строительстве завода Tesla в Индонезии
БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости.
Президент Индонезии Джоко Видодо уверен, что глава Tesla Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии, сообщает портал Kompas.com
.
"Мы все еще находимся в процессе переговоров с Илоном Маском и с Tesla. Но я считаю, что Tesla построит завод в Индонезии", — заявил Видодо.
Он подчеркнул важность разработки экосистемы электромобилей. "В Индонезии, а тем более в АСЕАН, большой для сбыта такой продукции. Я думаю, что это отличная возможность для Маска", — сказал президент.
Показатели министерства транспорта Индонезии показывают, что по состоянию на октябрь 2022 года в Индонезии насчитывалось около 28 188 электромобилей. К 2025 году правительство страны намерено увеличить этот показатель до 2,5 миллиона автомобилей.