https://ria.ru/20221114/tesla-1831366902.html

Президент Индонезии ожидает строительства завода Tesla в стране

Президент Индонезии ожидает строительства завода Tesla в стране - РИА Новости, 14.11.2022

Президент Индонезии ожидает строительства завода Tesla в стране

Президент Индонезии Джоко Видодо уверен, что глава Tesla Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:16

2022-11-14T14:16

2022-11-14T14:16

в мире

индонезия

джоко видодо

илон маск

tesla motors

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БАЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо уверен, что глава Tesla Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии, сообщает портал Kompas.com."Мы все еще находимся в процессе переговоров с Илоном Маском и с Tesla. Но я считаю, что Tesla построит завод в Индонезии", — заявил Видодо.Он подчеркнул важность разработки экосистемы электромобилей. "В Индонезии, а тем более в АСЕАН, большой для сбыта такой продукции. Я думаю, что это отличная возможность для Маска", — сказал президент.Показатели министерства транспорта Индонезии показывают, что по состоянию на октябрь 2022 года в Индонезии насчитывалось около 28 188 электромобилей. К 2025 году правительство страны намерено увеличить этот показатель до 2,5 миллиона автомобилей.

https://ria.ru/20221114/mask-1831274978.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индонезия, джоко видодо, илон маск, tesla motors