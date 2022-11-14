https://ria.ru/20221114/terakt-1831282162.html
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:52
2022-11-14T10:52
2022-11-14T10:57
владимир путин
взрыв в центре стамбула
стамбул
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221114/stambul-1831270856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, взрыв в центре стамбула , стамбул, реджеп тайип эрдоган, турция
Владимир Путин, Взрыв в центре Стамбула , Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
10:52 14.11.2022 (обновлено: 10:57 14.11.2022)
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за трагических последствий теракта в Стамбуле