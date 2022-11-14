https://ria.ru/20221114/terakt-1831282162.html

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:52

2022-11-14T10:52

2022-11-14T10:57

владимир путин

взрыв в центре стамбула

стамбул

реджеп тайип эрдоган

турция

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в сообщении.

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стамбул

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Влада Копылова

владимир путин, взрыв в центре стамбула , стамбул, реджеп тайип эрдоган, турция