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Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
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Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:52
2022-11-14T10:57
владимир путин
взрыв в центре стамбула
стамбул
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в сообщении.
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владимир путин, взрыв в центре стамбула , стамбул, реджеп тайип эрдоган, турция
Владимир Путин, Взрыв в центре Стамбула , Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
10:52 14.11.2022 (обновлено: 10:57 14.11.2022)
 
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за трагических последствий теракта в Стамбуле

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Автомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобили скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:02
В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
 
Владимир ПутинВзрыв в центре СтамбулаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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