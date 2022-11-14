https://ria.ru/20221114/terakt-1831271706.html

В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами

В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами - РИА Новости, 14.11.2022

В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами

Теракты против мирного населения Турции являются следствием прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям, заявил... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:09

2022-11-14T10:09

2022-11-14T10:09

в мире

турция

стамбул

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Теракты против мирного населения Турции являются следствием прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя воскресный теракт в Стамбуле.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу."Международное сообщество должно четко уяснить, что теракты против мирного населения Турции – следствие прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям", - приводит слова Алтуна агентство Anadolu.Алтун призвал все страны, стремящиеся к дружественным отношениям с Турцией, незамедлительно прекратить любые контакты с террористами. Он выразил уверенность в том, что все причастные к кровавому взрыву в турецком мегаполисе будут выявлены и понесут заслуженное наказание.Представитель турецкой администрации подчеркнул, что организаторы и исполнители терактов против мирного населения не достигнут своих целей."Каждый вызов и трагедия обречены на провал. Турция выходит из ситуации, становясь более сильной. Наша страна под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит решительную борьбу с кровавыми преступными организациями", - отметил Алтун.

https://ria.ru/20221114/stambul-1831270856.html

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831254078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула