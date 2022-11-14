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В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами - РИА Новости, 14.11.2022
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В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами
В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами - РИА Новости, 14.11.2022
В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами
Теракты против мирного населения Турции являются следствием прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям, заявил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:09
2022-11-14T10:09
в мире
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Теракты против мирного населения Турции являются следствием прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя воскресный теракт в Стамбуле.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу."Международное сообщество должно четко уяснить, что теракты против мирного населения Турции – следствие прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям", - приводит слова Алтуна агентство Anadolu.Алтун призвал все страны, стремящиеся к дружественным отношениям с Турцией, незамедлительно прекратить любые контакты с террористами. Он выразил уверенность в том, что все причастные к кровавому взрыву в турецком мегаполисе будут выявлены и понесут заслуженное наказание.Представитель турецкой администрации подчеркнул, что организаторы и исполнители терактов против мирного населения не достигнут своих целей."Каждый вызов и трагедия обречены на провал. Турция выходит из ситуации, становясь более сильной. Наша страна под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит решительную борьбу с кровавыми преступными организациями", - отметил Алтун.
https://ria.ru/20221114/stambul-1831270856.html
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831254078.html
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в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула
В мире, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
10:09 14.11.2022
 
В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами

Администрация Эрдогана: теракт в Стамбуле стал следствием поддержки преступных организаций

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Теракты против мирного населения Турции являются следствием прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя воскресный теракт в Стамбуле.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
Сотрудники полиции на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:02
В Турции опубликовали кадры с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
"Международное сообщество должно четко уяснить, что теракты против мирного населения Турции – следствие прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям", - приводит слова Алтуна агентство Anadolu.
Алтун призвал все страны, стремящиеся к дружественным отношениям с Турцией, незамедлительно прекратить любые контакты с террористами. Он выразил уверенность в том, что все причастные к кровавому взрыву в турецком мегаполисе будут выявлены и понесут заслуженное наказание.
Представитель турецкой администрации подчеркнул, что организаторы и исполнители терактов против мирного населения не достигнут своих целей.
"Каждый вызов и трагедия обречены на провал. Турция выходит из ситуации, становясь более сильной. Наша страна под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит решительную борьбу с кровавыми преступными организациями", - отметил Алтун.
Сотрудник правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Глава МВД Турции подверг критике позицию США по теракту в Стамбуле
 
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