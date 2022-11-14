https://ria.ru/20221114/stoltenberg-1831378458.html

Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине

Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине - РИА Новости, 14.11.2022

Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасности "недооценивать военные возможности" России, он также считает, что Украину ждут тяжелые ближайшие месяцы. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:02

2022-11-14T15:02

2022-11-14T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

россия

украина

нато

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасности "недооценивать военные возможности" России, он также считает, что Украину ждут тяжелые ближайшие месяцы."Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны. Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжелыми", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221114/zelenskiy-1831332932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, россия, украина, нато