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Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/stoltenberg-1831378458.html
Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине
Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасности "недооценивать военные возможности" России, он также считает, что Украину ждут тяжелые ближайшие месяцы. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:02
2022-11-14T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
россия
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасности "недооценивать военные возможности" России, он также считает, что Украину ждут тяжелые ближайшие месяцы."Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны. Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжелыми", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221114/zelenskiy-1831332932.html
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в мире, йенс столтенберг, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, НАТО
15:02 14.11.2022 (обновлено: 15:03 14.11.2022)
 
Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине

Столтенберг напомнил о военных возможностях России и предрек тяжелые месяцы Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасности "недооценивать военные возможности" России, он также считает, что Украину ждут тяжелые ближайшие месяцы.
"Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны. Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжелыми", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 12:38Специальная военная операция на Украине
Зеленский приехал в Херсон
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаНАТО
 
 
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