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США предложили Филиппинам построить пять военных объектов - РИА Новости, 14.11.2022
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США предложили Филиппинам построить пять военных объектов
США предложили Филиппинам построить пять военных объектов - РИА Новости, 14.11.2022
США предложили Филиппинам построить пять военных объектов
США заинтересованы в строительстве пяти новых объектов на Филиппинах в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (СРОС) между двумя странами,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:53
2022-11-14T11:53
в мире
филиппины
сша
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США заинтересованы в строительстве пяти новых объектов на Филиппинах в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (СРОС) между двумя странами, сообщил в понедельник глава генштаба филиппинских вооруженных сил генерал-лейтенант Бартоломе Висенте Бакарро."Да, есть новое предложение по проектам СРОС", - приводит слова Бакарро Филиппинское агентство новостей.Генерал сообщил, что два возможных объекта находятся на военных базах в провинции Кагаян, один на острове Палаван, еще один в провинции Самбалес и также один в провинции Исабела.Предложения должны быть сначала одобрены министерствами обороны и иностранных дел Филиппин. Агентство приводит слова заместителя главы министерства обороны страны Хосе Фаустино-младшего о том, что речь идет о "тренировочных объектах и складах"."Мы уже согласовали пять мест по СРОС и работает над проектами сейчас и на последующие два года... Рассматриваются и дополнительные объекты для выполнения СРОС", - сказал он.Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве между США и Филиппинами было подписано в 2014 году, что открывает американцам доступ на филиппинские военные объекты, позволяет строить военные объекты, размещать там технику, самолеты и корабли, но исключает постоянное военное базирование.США вовлекают Филиппины в противостояние с Китаем, с которым филиппинцы ведут спор о территориальной принадлежности группы островов в Южно-Китайском море. Кроме того, американские военные утверждают, что Китай может "занять" остров Тайвань в течение ближайших шести лет. Под предлогом попыток предотвращения этого Соединенные Штаты надеются использовать военные базы на Филиппинах.
https://ria.ru/20221114/krizis-1831294790.html
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в мире, филиппины, сша
В мире, Филиппины, США
11:53 14.11.2022
 
США предложили Филиппинам построить пять военных объектов

Глава Генштаба Филиппин Бакарро: США предложили Маниле построить пять военных объектов

© AP Photo / Bullit MarquezВоеннослужащие складывают флаги после завершения совместных американо-филиппинских учений
Военнослужащие складывают флаги после завершения совместных американо-филиппинских учений - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
Военнослужащие складывают флаги после завершения совместных американо-филиппинских учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США заинтересованы в строительстве пяти новых объектов на Филиппинах в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (СРОС) между двумя странами, сообщил в понедельник глава генштаба филиппинских вооруженных сил генерал-лейтенант Бартоломе Висенте Бакарро.
"Да, есть новое предложение по проектам СРОС", - приводит слова Бакарро Филиппинское агентство новостей.
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Генерал сообщил, что два возможных объекта находятся на военных базах в провинции Кагаян, один на острове Палаван, еще один в провинции Самбалес и также один в провинции Исабела.
Предложения должны быть сначала одобрены министерствами обороны и иностранных дел Филиппин. Агентство приводит слова заместителя главы министерства обороны страны Хосе Фаустино-младшего о том, что речь идет о "тренировочных объектах и складах".
"Мы уже согласовали пять мест по СРОС и работает над проектами сейчас и на последующие два года... Рассматриваются и дополнительные объекты для выполнения СРОС", - сказал он.
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Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве между США и Филиппинами было подписано в 2014 году, что открывает американцам доступ на филиппинские военные объекты, позволяет строить военные объекты, размещать там технику, самолеты и корабли, но исключает постоянное военное базирование.
США вовлекают Филиппины в противостояние с Китаем, с которым филиппинцы ведут спор о территориальной принадлежности группы островов в Южно-Китайском море. Кроме того, американские военные утверждают, что Китай может "занять" остров Тайвань в течение ближайших шести лет. Под предлогом попыток предотвращения этого Соединенные Штаты надеются использовать военные базы на Филиппинах.
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