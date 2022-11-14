https://ria.ru/20221114/ssha-1831310608.html

США предложили Филиппинам построить пять военных объектов

США предложили Филиппинам построить пять военных объектов - РИА Новости, 14.11.2022

США предложили Филиппинам построить пять военных объектов

США заинтересованы в строительстве пяти новых объектов на Филиппинах в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (СРОС) между двумя странами,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:53

2022-11-14T11:53

2022-11-14T11:53

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США заинтересованы в строительстве пяти новых объектов на Филиппинах в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (СРОС) между двумя странами, сообщил в понедельник глава генштаба филиппинских вооруженных сил генерал-лейтенант Бартоломе Висенте Бакарро."Да, есть новое предложение по проектам СРОС", - приводит слова Бакарро Филиппинское агентство новостей.Генерал сообщил, что два возможных объекта находятся на военных базах в провинции Кагаян, один на острове Палаван, еще один в провинции Самбалес и также один в провинции Исабела.Предложения должны быть сначала одобрены министерствами обороны и иностранных дел Филиппин. Агентство приводит слова заместителя главы министерства обороны страны Хосе Фаустино-младшего о том, что речь идет о "тренировочных объектах и складах"."Мы уже согласовали пять мест по СРОС и работает над проектами сейчас и на последующие два года... Рассматриваются и дополнительные объекты для выполнения СРОС", - сказал он.Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве между США и Филиппинами было подписано в 2014 году, что открывает американцам доступ на филиппинские военные объекты, позволяет строить военные объекты, размещать там технику, самолеты и корабли, но исключает постоянное военное базирование.США вовлекают Филиппины в противостояние с Китаем, с которым филиппинцы ведут спор о территориальной принадлежности группы островов в Южно-Китайском море. Кроме того, американские военные утверждают, что Китай может "занять" остров Тайвань в течение ближайших шести лет. Под предлогом попыток предотвращения этого Соединенные Штаты надеются использовать военные базы на Филиппинах.

https://ria.ru/20221114/krizis-1831294790.html

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