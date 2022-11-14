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Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831350250.html
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР
ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - уничтожены более 80 боевиков,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:25
2022-11-14T13:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - уничтожены более 80 боевиков, танк, семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселки Донецкой народной республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221114/upravlenie-1831350021.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:25 14.11.2022 (обновлено: 13:45 14.11.2022)
 
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР

Минобороны: российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ у Новоселки в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчёта
Работа миномётного расчёта - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа миномётного расчёта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - уничтожены более 80 боевиков, танк, семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселки Донецкой народной республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
Российские военные поразили три украинских пункта управления
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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