https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831350250.html

Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022

Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР

ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - уничтожены более 80 боевиков,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:25

2022-11-14T13:25

2022-11-14T13:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - уничтожены более 80 боевиков, танк, семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселки Донецкой народной республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221114/upravlenie-1831350021.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины