https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831350250.html
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР
ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - уничтожены более 80 боевиков,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:25
2022-11-14T13:25
2022-11-14T13:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты украинской армии атаковать в направлении Новоселки в ДНР - уничтожены более 80 боевиков, танк, семь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселки Донецкой народной республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:25 14.11.2022 (обновлено: 13:45 14.11.2022)
Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ в ДНР
Минобороны: российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ у Новоселки в ДНР