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Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики - РИА Новости, 14.11.2022
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Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики
Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики - РИА Новости, 14.11.2022
Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики
Жители Донецкой Народной Республики могут получить социальные выплаты в любом банке республики, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина от 14 ноября... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:11
2022-11-14T16:11
денис пушилин
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики могут получить социальные выплаты в любом банке республики, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина от 14 ноября этого года.Действие указа распространяется на страховые выплаты за утраченное здоровье пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; на единовременную компенсацию за вред жизни и здоровью граждан, причиненный в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины; на компенсационную выплату на приобретение твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц; а также на единоразовую денежную помощь ко Дню Победы; единовременную выплату ветеранам ВОВ, проживающим в ДНР, в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20221017/dnr-1824613000.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, общество
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Общество
16:11 14.11.2022
 
Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики

Пушилин подписал указ, разрешающий жителям получать соцвыплаты в любом банке ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМобильный офис Центробанка ДНР
Мобильный офис Центробанка ДНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мобильный офис Центробанка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики могут получить социальные выплаты в любом банке республики, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина от 14 ноября этого года.
"По тексту слова "Центральный Республиканский Банк" в соответствующих падежах заменить словами "банковские организации" в соответствующих падежах", - говорится в указе.
Действие указа распространяется на страховые выплаты за утраченное здоровье пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; на единовременную компенсацию за вред жизни и здоровью граждан, причиненный в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины; на компенсационную выплату на приобретение твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц; а также на единоразовую денежную помощь ко Дню Победы; единовременную выплату ветеранам ВОВ, проживающим в ДНР, в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 14:50
Соцвыплаты в ДНР начнут регулироваться на федеральном уровне с 1 января
 
Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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