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Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики
Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики - РИА Новости, 14.11.2022
Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики
Жители Донецкой Народной Республики могут получить социальные выплаты в любом банке республики, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина от 14 ноября... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:11
2022-11-14T16:11
2022-11-14T16:11
денис пушилин
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики могут получить социальные выплаты в любом банке республики, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина от 14 ноября этого года.Действие указа распространяется на страховые выплаты за утраченное здоровье пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; на единовременную компенсацию за вред жизни и здоровью граждан, причиненный в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины; на компенсационную выплату на приобретение твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц; а также на единоразовую денежную помощь ко Дню Победы; единовременную выплату ветеранам ВОВ, проживающим в ДНР, в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20221017/dnr-1824613000.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, общество
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Общество
Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики
Пушилин подписал указ, разрешающий жителям получать соцвыплаты в любом банке ДНР