https://ria.ru/20221114/sotsvyplaty-1831401286.html

Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики

Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики - РИА Новости, 14.11.2022

Жители ДНР смогут получать социальные выплаты в любом банке республики

Жители Донецкой Народной Республики могут получить социальные выплаты в любом банке республики, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина от 14 ноября... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:11

2022-11-14T16:11

2022-11-14T16:11

денис пушилин

донецкая народная республика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792618769_0:109:3216:1918_1920x0_80_0_0_c3e7107e9a4127298b981743dc18e498.jpg

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики могут получить социальные выплаты в любом банке республики, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина от 14 ноября этого года.Действие указа распространяется на страховые выплаты за утраченное здоровье пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; на единовременную компенсацию за вред жизни и здоровью граждан, причиненный в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины; на компенсационную выплату на приобретение твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц; а также на единоразовую денежную помощь ко Дню Победы; единовременную выплату ветеранам ВОВ, проживающим в ДНР, в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20221017/dnr-1824613000.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика, общество