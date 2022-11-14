https://ria.ru/20221114/sotskontrakty-1831418518.html

Липецкая область направит 1,5 млрд рублей на соцконтракты

Липецкая область направит 1,5 млрд рублей на соцконтракты - РИА Новости, 14.11.2022

Липецкая область направит 1,5 млрд рублей на соцконтракты

Для поддержки малоимущих граждан и заключения с ними соцконтрактов в 2023 году Липецкая область получит из федерального бюджета более 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:00

2022-11-14T17:00

2022-11-14T17:00

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Для поддержки малоимущих граждан и заключения с ними соцконтрактов в 2023 году Липецкая область получит из федерального бюджета более 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, сумма денежных средств, которую Липецкая область получит в 2023 году, на 314 миллиона рублей больше, чем в текущем году. Это связано с увеличением на сто тысяч рублей размера субсидий, выделяемых малоимущим гражданам для улучшения финансового благополучия.Артамонов отметил, что с июля этого года для открытия своего дела граждане получают 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – 250 тысяч соответственно."Социальный контракт – мера поддержки, которая хорошо себя зарекомендовала в нашей области. Жители региона активно ей пользуются и улучшают своё материальное положение, развивают бизнес. Много успешных проектов в районах, что крайне важно для развития сельской местности", – сказал Артамонов.Он отметил, что по эффективности и по количеству заключённых контрактов с малоимущими семьями регион занимает первое место в Центральном федеральном округе. Сейчас эта цифра составляет 5802, в следующем году власти региона планируют заключить почти шесть тысяч социальных контрактов, которые предоставляют гражданам широкие возможности для улучшения своего материального положения. Они могут найти новую работу, открыть своё дело, поднять на новый уровень личное хозяйство. Если человеку по объективным причинам не подходят эти направления соцконтракта, он может получить средства на приобретение предметов первой необходимости: одежды, обуви, продуктов питания.Заключить социальный контракт могут семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума.

https://ria.ru/20221114/spetstekhnika-1831354164.html

https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество