https://ria.ru/20221114/sotrudnichestvo-1831318421.html

МСП Банк и центр ВАВТ подписали соглашение о сотрудничестве

МСП Банк и центр ВАВТ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.11.2022

МСП Банк и центр ВАВТ подписали соглашение о сотрудничестве

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:09

2022-11-14T12:09

2022-11-14T12:09

россия

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Всероссийского чемпионата по производительности, сообщает пресс-служба банка.Соглашение предусматривает проведение ряда мероприятий с целью повышения конкурентоспособности и производительности отечественных предприятий."Работа нашего банка сосредоточена на поддержке малого и среднего бизнеса – создании простых и удобных финансовых инструментов, отвечающих запросам предпринимателей. Выполнять данную задачу нам помогает взаимодействие с профильными организациями и экспертным сообществом", — сказал Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Согласно договоренности, стороны также планируют развивать управленческие компетенции руководства компаний, проводить совместные обучающие мастер-классы, информировать предпринимателей о существующих мерах поддержки. Помимо этого, эксперты МСП Банка будут задействованы в оценке проектов по повышению эффективности бизнеса участников образовательной программы "Лидеры производительности" и преподавательской деятельности."Сегодня в рамках национального проекта "Производительность труда" разрабатываются актуальные решения для повышения устойчивости бизнеса в условиях динамических изменений. Теперь более 10 тысяч российских предпринимателей смогут получить экспертные консультации со стороны наших партнеров: познакомятся с инструментами финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства, узнают об особенностях участия субъектов МСП в закупках, обучатся работе с системой дистанционного кредитования", - отметила руководитель программы "Лидеры производительности" Екатерина Гришина.Всероссийский чемпионат по производительности труда – федеральная инициатива Центра повышения производительности ВАВТ при поддержке Минэкономразвития РФ. На сегодняшний день он является крупнейшей площадкой, на которой порядка 55 регионов страны могут обмениваться лучшими управленческими практиками предприятий. Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности".

https://ria.ru/20221114/servis-1831303140.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк