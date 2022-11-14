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Обзор смартфона realme 10: большое обновление народного смартфона

Обзор смартфона realme 10: большое обновление народного смартфона - РИА Новости, 14.11.2022

Обзор смартфона realme 10: большое обновление народного смартфона

Бренд realme представил следующее поколение "номерной" линейки смартфонов. Базовый realme 10 получил новый процессор, свежий дизайн и ряд других интересных... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:32

2022-11-14T13:32

2022-11-14T15:05

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Бренд realme представил следующее поколение "номерной" линейки смартфонов. Базовый realme 10 получил новый процессор, свежий дизайн и ряд других интересных улучшений.ДизайнОчередное "номерное" поколение идет в ногу с последними модными тенденциями — плавные линии корпуса уступили место прямоугольным. Такое решение понравится многим, более того, теперь смартфон можно даже поставить на боковую грань.Корпус "десятки", как и предшественника, выполнен из прочного пластика — подгонка панелей идеальная, поскрипываний даже при скручивании не замечено. Если торцы сделаны из матового полимера, то крышка глянцевая, с крайне занятным рисунком: взвешенное решение дизайнеров, смартфон остается внешне привлекательным при хорошем хвате. В коробку со смартфоном производитель положил качественный силиконовый чехол, с которым realme 10 приятно лежит в руке.Оформление камерного блока, в отличие от смартфона девятой серии, стало крайне лаконичным — теперь это два круга, в которые вписаны линзы фотодатчиков. Над корпусом линзы камер хоть и выступают, но не настолько, чтобы переживать за их сохранность.В этом поколении в realme решили предложить две расцветки смартфона — белый и черный. Впрочем, оба решения трудно назвать однозначно белым или черным, градиенты и переливы делают их гораздо более интересными.Дисплей6,4-дюймовый безрамочный экран прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Но и поверх этой серьезной защиты нанесена качественная пленка.Матрица realme 10 осталась прежней — разработчики решили не идти на эксперименты, сохранив Super AMOLED высокого качества. При разрешении 2400 на 1080 точек получается плотность 411 ppi на дюйм, а значит и картинка лишена каких-либо проблем с четкостью.Частота обновления экрана составляет все те же 90 Гц, причем доступны три режима работы: стандартный, высокий и автовыбор. В последнем, система самостоятельно решает, какую частоту активировать для того или иного приложения.Экран по меркам класса крайне яркий — пиковое значение составляет 1000 нит. В практическом смысле это позволяет четко видеть изображение на экране realme 10 даже под прямыми солнечными лучами.Дисплей Super AMOLED, примененный на данном смартфоне, не склонен к мерцанию. Однако многие пользователи любят иметь под рукой режим работы DС dimming, когда система подавляет ШИМ-эффект на низком уровне подсветки. В realme 10 он есть, в известном фанатам бренда пункте настроек "Лаборатория realme".Производительность, коммуникации и программное обеспечениеВ новом поколении realme решили вернуться к чипам MediaTek — теперь за производительность смартфона отвечает новейший процессор G99, флагманское решение линейки Helio. Это энергоэффективное 6-нм решение, работающее на максимальной частоте 2,2 ГГц и с видеоядром Mali-G57 MC2.О высокой производительности по меркам класса говорит бенчмарк AnTuTu — в нем realme 10 набирает примерно 400 тысяч баллов. При этом, смартфон благодаря платформе и фирменной системе охлаждения realme, не склонен к троттлингу (сбросу рабочей частоты под нагрузкй) и перегреву. Даже после часового игрового теста на поверхности смартфона не удалось намерить и 37 градусов — фантастический результат!В играх с данным смартфоном можно рассчитывать на средне-высокие настройки графики. Например, в игре вроде Tanks Blitz, можно смело выставлять околомаксимальные настройки. В общем и целом, realme 10 устроит практически любого современного геймера.Для российского рынка доступны три версии памяти realme 10 — 4/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Самая мощная из конфигураций — 8+256 Гб памяти, чего достаточно для хранения 64 000 фотографий. Кроме того, поддерживаются карты памяти объемом до 1 Тб. ОЗУ смартфона можно также расширить еще на 8 Гб за счет поддержки технологии виртуальной оперативной памяти: таким образом, объем RAM может достичь 16 ГБ, что обеспечивает быструю работу до 18 параллельно открытых приложений.Коммуникациям realme 10 может позавидовать и флагман — в отличие от смартфонов топового уровня, в "номерной" линейке, например, сохраняется 3,5-мм аудиоджек для подключения проводных наушников. Если вы окончательно перешли на беспроводную акустику, то вас обрадует поддержка новейшей версии Bluetooth 5.3, а также аудиокодеков AptX HD и LDAC. В смартфоне есть двухдиапазонный Wi-Fi ac и чип NFC. Кстати, бесконтактная оплата поддерживается смартфонами, официально поставляемыми на российский рынок.Есть у realme 10 и полный набор навигационных интерфейсов: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. "Холодный" старт, когда смартфон ищет спутники, занимает считанные секунды, причем находит он их и сквозь стены, что говорит о высоком качестве соединения.Новинка работает на realme UI 3.0, в основе которой лежит Android 12. Оболочка от realme остается крайне стабильной, легкой и лишена нагромождения предустановленного ПО. Фирменное решение предлагает глубокую настройку интерфейса, позволяя выбирать цвета, обои, значки, форму быстрых переключателей, а также шрифт и его размер.КамераВ десятом поколении камерный модуль подвергся тотальному переосмыслению — теперь он состоит из 50-Мп сенсора (сверхпопулярный в сегменте доступных смартфонов Samsung ISOCELL JN1) и датчика глубины на 2 Мп. Фронтальная камера сохранила 16-Мп разрешение. Приложение realme для фото- и видеосъемки остается одним из самых удобных и гибких в настройке на рынке.Главная камера по умолчанию снимает в 12,5 Мп, которые отлично смотрятся на дисплее телефона. Фотографии отличаются высокой контрастностью и отсутствием шума. Динамический диапазон на высоком уровне, но в некоторых сценах его иногда не хватает. За счет высокого разрешения, в приложение есть режим двукратного цифрового зума — полезная штука, которая часто бывает полезна.Фотографии, которые сделаны в ночном режиме, яркие, с отличной экспозицией и хорошим динамическим диапазоном. Контраст приемлем для этого класса камер, уровень шума достаточно низкий, а насыщенность цветов реалистичная.Видеовозможности смартфона тоже выросли — "десятка" умеет записывать fhd-ролики с 60 кадрами в секунду. Это означает не только приятную глазу "гладкость" видеоряда, но и возможность замедления, например, в постобработке отснятого на realme 10 видеоматериала.Безопасность и автономностьСмартфону достался сканер отпечатка пальцев, совмещенный с кнопкой включения — отличное решение, удобство которого трудно переоценить. Датчик быстро и безошибочно распознает дактилоскопию пользователя. С его помощью можно не только разблокировать смартфон, но и настроить блокировку приложений, либо зайти в файловое хранилище со скрытыми данными.Естественно, есть в realme 10 и разблокировка по лицу, работа которой основана на фронтальной камере. На примере "десятки" особенно заметно, насколько шагнула вперед эта технология за пару лет — обмануть алгоритмы ни фотографией, ни человеком со схожей внешностью невозможно.Аккумулятор емкостью 5000 мАч — это уже некий стандарт для смартфона в конце 2022 года. В этом смысле realme 10 не отличается от "девятки", где была точно такая же батарейка. Автономность осталась на прежнем уровне: снимался с зарядки смартфон в 8:00, а возвращался туда в 21:00 с остатком в 30 процентов заряда. Это при интенсивном использовании с браузером, мессенджерами, навигацией, камерой и играми.Но заряжать realme 10 всю ночь и не нужно — со смартфоном в комплекте идет быстрая 33-ваттная зарядка. "Десятка" заряжается от 0 до 30 процентов за 15 минут, полчаса уйдет на 50 процентов, а на "полный бак" ушло, по нашим замерам, 76 минут. Кстати, в настройках можно включить оптимизацию процесса зарядки, как раз для тех, кто привык заряжать смартфон ночью: адаптивная зарядка перейдет в специальный режим, стараясь получить пресловутые 100 процентов к моменту, когда вы обычно снимаете телефон с провода.Итого"Номерная" серия смартфонов realme прошла большой путь, в каждом поколении была своя фишка, которая находила отклик в сердцах фанатов по всему миру и в России. 8 Pro щеголял 108-Мп камерой, в линейке "девяток" есть модель Pro+, задняя панель которой меняет свой цвет. И именно благодаря постоянному процессу совершенствования серии, количество пользователей продукцией realme выросло на 20% за последний год.В realme решили бережно подойти к юбилейному обновлению — realme 10 цепляет свежим дизайном, новой платформой и возможностями камеры. Суть осталась прежней, это все тот же смартфон для народа, который впишется в сценарий использования практически каждого, обеспечивая высокий уровень комфорта.ㅤРеклама.ООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID 4CQwVszH9pQNrf1P3m4

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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