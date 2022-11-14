https://ria.ru/20221114/sklad-1831355432.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2022
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области
Российские военные за сутки уничтожили украинские склад вооружения и военной техники в Херсонской области и хранилище топлива для военной техники в районе... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:39
2022-11-14T13:39
2022-11-14T13:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
харьковская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинские склад вооружения и военной техники в Херсонской области и хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Харьковская область
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области
Минобороны: российские военные уничтожили склад ВСУ у Львово в Херсонской области