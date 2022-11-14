https://ria.ru/20221114/sklad-1831355432.html

Российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2022

Российские военные уничтожили склад ВСУ в Херсонской области

Российские военные за сутки уничтожили украинские склад вооружения и военной техники в Херсонской области и хранилище топлива для военной техники в районе... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:39

2022-11-14T13:39

2022-11-14T13:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

херсонская область

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830745474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a72e93dd9f314e81c172491175f4b18b.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинские склад вооружения и военной техники в Херсонской области и хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , харьковская область