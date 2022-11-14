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В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки - РИА Новости, 14.11.2022
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В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки
В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки
Переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:08
2022-11-14T13:14
оон
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах продления сделки.Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября."Вы знаете, что на прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные переговоры. Вы знаете, что у нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки. И также вы знаете, что у нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли прогресс, подвижки в позициях сторон по зерновой сделке.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
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оон, экономика, цены на нефть, россия, киев, украина
ООН, Экономика, Цены на нефть, Россия, Киев, Украина
13:08 14.11.2022 (обновлено: 13:14 14.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки

Песков заявил, что работа по продлению продуктовой сделки продолжается

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах продления сделки.
Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 16:55
В МИД надеются на выполнение Киевом гарантий по зерновой сделке
"Вы знаете, что на прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные переговоры. Вы знаете, что у нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки. И также вы знаете, что у нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли прогресс, подвижки в позициях сторон по зерновой сделке.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 23:14
ООН призвала быстрее устранить препятствия для экспорта удобрений из России
 
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