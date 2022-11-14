https://ria.ru/20221114/sdelka-1831342992.html

В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки

В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки - РИА Новости, 14.11.2022

В Кремле прокомментировали возможность продления продуктовой сделки

Переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:08

2022-11-14T13:08

2022-11-14T13:14

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры с ООН на тему зерновой сделки были конструктивными, до даты продления фактически остается еще неделя, работа продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах продления сделки.Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября."Вы знаете, что на прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные переговоры. Вы знаете, что у нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки. И также вы знаете, что у нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли прогресс, подвижки в позициях сторон по зерновой сделке.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221109/garantii-1830288322.html

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оон, экономика, цены на нефть, россия, киев, украина