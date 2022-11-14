https://ria.ru/20221114/rusofobiya-1831345592.html

Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии

Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии - РИА Новости, 14.11.2022

Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии

Москва ожидает продолжения антироссийской линии американских властей после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:15

2022-11-14T13:15

2022-11-14T13:55

в мире

камала харрис

россия

сша

невада

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва ожидает продолжения антироссийской линии американских властей после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По оценкам телеканала CNN, демократическая партия получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Это возможно, поскольку палату, состоящую из 100 мест, возглавляет вице-президент, демократ Камала Харрис. В палате представителей республиканцы пока набрали 211 мест, у оппонентов — 202, а для большинстве требуется не менее 218. Подсчет голосов продолжается.

https://ria.ru/20221109/rusofobiya-1830140407.html

россия

сша

невада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камала харрис, россия, сша, невада