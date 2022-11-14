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Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии - РИА Новости, 14.11.2022
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Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии
Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии - РИА Новости, 14.11.2022
Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии
Москва ожидает продолжения антироссийской линии американских властей после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:15
2022-11-14T13:55
в мире
камала харрис
россия
сша
невада
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва ожидает продолжения антироссийской линии американских властей после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По оценкам телеканала CNN, демократическая партия получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Это возможно, поскольку палату, состоящую из 100 мест, возглавляет вице-президент, демократ Камала Харрис. В палате представителей республиканцы пока набрали 211 мест, у оппонентов — 202, а для большинстве требуется не менее 218. Подсчет голосов продолжается.
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в мире, камала харрис, россия, сша, невада
В мире, Камала Харрис, Россия, США, Невада
13:15 14.11.2022 (обновлено: 13:55 14.11.2022)
 
Песков заявил о консенсусе в американском истеблишменте по теме русофобии

Пресс-секретарь Песков: консенсус в истеблишменте США о продолжении русофобии печален

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва ожидает продолжения антироссийской линии американских властей после промежуточных выборов в Конгресс, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция — она действительно печальна", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать итоги голосования.
По оценкам телеканала CNN, демократическая партия получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Это возможно, поскольку палату, состоящую из 100 мест, возглавляет вице-президент, демократ Камала Харрис.
В палате представителей республиканцы пока набрали 211 мест, у оппонентов — 202, а для большинстве требуется не менее 218. Подсчет голосов продолжается.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 09:35
Посол России рассказал об уровне русофобии в США
 
В миреКамала ХаррисРоссияСШАНевада
 
 
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