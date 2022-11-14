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ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом - РИА Новости, 14.11.2022
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ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом
ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом - РИА Новости, 14.11.2022
ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом
Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:49
2022-11-14T20:21
в мире
европарламент
евросоюз
россия
большая двадцатка
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством"."На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство", — указывается в документе.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено.Кроме того, ЕНП заявила, что выступает категорически против участия России в заседаниях G20 на Бали. "Перед началом саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила свое решительное несогласие с присутствием России на переговорах лидеров G20", — говорится в заявлении фракции. По словам заместителя главы фракции ЕП Расы Юкнявичене, ЕНП не считает возможным участие в заседаниях на Бали главы МИД России Сергея Лаврова.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Российский лидер добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, но при этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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в мире, европарламент, евросоюз, россия, большая двадцатка, санкции в отношении россии
В мире, Европарламент, Евросоюз, Россия, Большая двадцатка, Санкции в отношении России
13:49 14.11.2022 (обновлено: 20:21 14.11.2022)
 
ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом

Европарламент планирует голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".
"На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство", — указывается в документе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
ЕС готовится к войне с Россией
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено.
Кроме того, ЕНП заявила, что выступает категорически против участия России в заседаниях G20 на Бали. "Перед началом саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила свое решительное несогласие с присутствием России на переговорах лидеров G20", — говорится в заявлении фракции. По словам заместителя главы фракции ЕП Расы Юкнявичене, ЕНП не считает возможным участие в заседаниях на Бали главы МИД России Сергея Лаврова.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Российский лидер добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, но при этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
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