https://ria.ru/20221114/rossiya-1831358662.html

ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом

ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом - РИА Новости, 14.11.2022

ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом

Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:49

2022-11-14T13:49

2022-11-14T20:21

в мире

европарламент

евросоюз

россия

большая двадцатка

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством"."На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство", — указывается в документе.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено.Кроме того, ЕНП заявила, что выступает категорически против участия России в заседаниях G20 на Бали. "Перед началом саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила свое решительное несогласие с присутствием России на переговорах лидеров G20", — говорится в заявлении фракции. По словам заместителя главы фракции ЕП Расы Юкнявичене, ЕНП не считает возможным участие в заседаниях на Бали главы МИД России Сергея Лаврова.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Российский лидер добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, но при этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европарламент, евросоюз, россия, большая двадцатка, санкции в отношении россии