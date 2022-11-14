13:49 14.11.2022 (обновлено: 20:21 14.11.2022)
ЕП будет голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом
Европарламент планирует голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа "террористическим государством".
"На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство", — указывается в документе.
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Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено.
Кроме того, ЕНП заявила, что выступает категорически против участия России в заседаниях G20 на Бали. "Перед началом саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила свое решительное несогласие с присутствием России на переговорах лидеров G20", — говорится в заявлении фракции. По словам заместителя главы фракции ЕП Расы Юкнявичене, ЕНП не считает возможным участие в заседаниях на Бали главы МИД России Сергея Лаврова.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Российский лидер добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, но при этом Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.