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Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов - РИА Новости, 14.11.2022
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Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов
Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов - РИА Новости, 14.11.2022
Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов
Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии на образовательную деятельность и временную государственную аккредитацию образовательным организациям новых... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:02
2022-11-14T17:02
общество
анзор музаев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сергей кравцов
херсонская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии на образовательную деятельность и временную государственную аккредитацию образовательным организациям новых регионов России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева."Анзор Музаев рассказал о подготовленных ведомством предложениях, в соответствии с которыми предполагается установить, что в течение переходного периода образовательные организации новых регионов России будут осуществлять образовательную деятельность на основе временной лицензии и временного свидетельства о государственной аккредитации, которые будут выдаваться Рособрнадзором", - говорится в сообщении.Добавляется, что в дальнейшем постоянную лицензию и государственную аккредитацию будут выдавать органы исполнительной власти новых регионов, на которые будут возложены соответствующие полномочия.Ранее глава Рособрнадзора и министр просвещения России Сергей Кравцов заявляли, что для новых регионов РФ установлен переходный период до 2028 года, в течение которого сдача ЕГЭ для школьников данных территорий будет добровольной, а также планируется аккредитовать все образовательные организации регионов.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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общество, анзор музаев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, херсонская область , запорожская область
Общество, Анзор Музаев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Сергей Кравцов, Херсонская область , Запорожская область
17:02 14.11.2022
 
Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов

Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии школам и вузам новых регионов России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии на образовательную деятельность и временную государственную аккредитацию образовательным организациям новых регионов России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
"Анзор Музаев рассказал о подготовленных ведомством предложениях, в соответствии с которыми предполагается установить, что в течение переходного периода образовательные организации новых регионов России будут осуществлять образовательную деятельность на основе временной лицензии и временного свидетельства о государственной аккредитации, которые будут выдаваться Рособрнадзором", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в дальнейшем постоянную лицензию и государственную аккредитацию будут выдавать органы исполнительной власти новых регионов, на которые будут возложены соответствующие полномочия.
Ранее глава Рособрнадзора и министр просвещения России Сергей Кравцов заявляли, что для новых регионов РФ установлен переходный период до 2028 года, в течение которого сдача ЕГЭ для школьников данных территорий будет добровольной, а также планируется аккредитовать все образовательные организации регионов.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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ОбществоАнзор МузаевРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Сергей КравцовХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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