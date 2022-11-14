Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов
Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии школам и вузам новых регионов России
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии на образовательную деятельность и временную государственную аккредитацию образовательным организациям новых регионов России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
"Анзор Музаев рассказал о подготовленных ведомством предложениях, в соответствии с которыми предполагается установить, что в течение переходного периода образовательные организации новых регионов России будут осуществлять образовательную деятельность на основе временной лицензии и временного свидетельства о государственной аккредитации, которые будут выдаваться Рособрнадзором", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в дальнейшем постоянную лицензию и государственную аккредитацию будут выдавать органы исполнительной власти новых регионов, на которые будут возложены соответствующие полномочия.
Ранее глава Рособрнадзора и министр просвещения России Сергей Кравцов заявляли, что для новых регионов РФ установлен переходный период до 2028 года, в течение которого сдача ЕГЭ для школьников данных территорий будет добровольной, а также планируется аккредитовать все образовательные организации регионов.
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