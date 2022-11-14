https://ria.ru/20221114/rosobrnadzor-1831419235.html

Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов

Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов - РИА Новости, 14.11.2022

Рособрнадзор будет выдавать временные лицензии заведениям новых регионов

Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии на образовательную деятельность и временную государственную аккредитацию образовательным организациям новых... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:02

2022-11-14T17:02

2022-11-14T17:02

общество

анзор музаев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

сергей кравцов

херсонская область

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор предложил выдавать временные лицензии на образовательную деятельность и временную государственную аккредитацию образовательным организациям новых регионов России, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева."Анзор Музаев рассказал о подготовленных ведомством предложениях, в соответствии с которыми предполагается установить, что в течение переходного периода образовательные организации новых регионов России будут осуществлять образовательную деятельность на основе временной лицензии и временного свидетельства о государственной аккредитации, которые будут выдаваться Рособрнадзором", - говорится в сообщении.Добавляется, что в дальнейшем постоянную лицензию и государственную аккредитацию будут выдавать органы исполнительной власти новых регионов, на которые будут возложены соответствующие полномочия.Ранее глава Рособрнадзора и министр просвещения России Сергей Кравцов заявляли, что для новых регионов РФ установлен переходный период до 2028 года, в течение которого сдача ЕГЭ для школьников данных территорий будет добровольной, а также планируется аккредитовать все образовательные организации регионов.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221112/mariupol-1831004240.html

https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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общество, анзор музаев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, херсонская область , запорожская область