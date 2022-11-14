https://ria.ru/20221114/rls-1831357567.html

ВС России уничтожили еще две американские РЛС контрбатарейной борьбы

ВС России уничтожили еще две американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 14.11.2022

ВС России уничтожили еще две американские РЛС контрбатарейной борьбы

Российские военные за сутки уничтожили в Харьковской области и ДНР две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:47

2022-11-14T13:47

2022-11-14T13:47

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили в Харьковской области и ДНР две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, добавляет МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы рф