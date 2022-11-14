https://ria.ru/20221114/rakety-1831398280.html

В США признали бессилие перед российскими ракетами

В США признали бессилие перед российскими ракетами - РИА Новости, 14.11.2022

В США признали бессилие перед российскими ракетами

США не могут защитить страну от российских и китайских ракет, написал экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:01

2022-11-14T16:01

2022-11-14T16:24

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технологии

джон болтон

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США не могут защитить страну от российских и китайских ракет, написал экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal.По мнению специалиста, от России и Китая исходит ядерная угроза, а американская система ПРО неадекватна и ограниченна, несмотря на то что Вашингтон вышел из Договора об ограничении систем ПРО в 2001 году."Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, средства сдерживания Америки и ее готовность симметрично отвечать военным путем лишь снижались", — пояснил Болтон.Экс-советник добавил, что нынешняя система ПРО создавалась для защиты от "горстки" атакующих ракет со стороны "государств-изгоев", прежде всего КНДР и Ирана, а также случайных запусков из России и Китая. Теперь же американская ПРО не пропорциональна угрозе и ее совершенствование должно стать ключевым приоритетом для национальной безопасности США, заключил Болтон.Москва продолжает разрабатывать целое поколение гиперзвукового оружия. Российский "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность полета — 1000 километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели. В свою очередь, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть в зависимости от условий порядка 33 тысячи километров в час. Помимо этого, Москва уже развернула маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221114/neyadernoe-1830555735.html

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в мире, технологии, джон болтон, дональд трамп, россия, китай, сша