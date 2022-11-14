16:01 14.11.2022 (обновлено: 16:24 14.11.2022)
В США признали бессилие перед российскими ракетами
Экс-советник Трампа Болтон заявил о бессилии США перед российскими ракетами
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США не могут защитить страну от российских и китайских ракет, написал экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal.
"Американская система противоракетной обороны в нынешнем виде не способна защитить страну от мощных ударов баллистических ракет", — заявил он.
"Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, средства сдерживания Америки и ее готовность симметрично отвечать военным путем лишь снижались", — пояснил Болтон.
Экс-советник добавил, что нынешняя система ПРО создавалась для защиты от "горстки" атакующих ракет со стороны "государств-изгоев", прежде всего КНДР и Ирана, а также случайных запусков из России и Китая. Теперь же американская ПРО не пропорциональна угрозе и ее совершенствование должно стать ключевым приоритетом для национальной безопасности США, заключил Болтон.
Москва продолжает разрабатывать целое поколение гиперзвукового оружия. Российский "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность полета — 1000 километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели. В свою очередь, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть в зависимости от условий порядка 33 тысячи километров в час. Помимо этого, Москва уже развернула маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".
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