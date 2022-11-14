https://ria.ru/20221114/pytki-1831274351.html

СК расследует, как военного из ЛНР запытали до смерти в украинском плену

СК расследует, как военного из ЛНР запытали до смерти в украинском плену - РИА Новости, 14.11.2022

СК расследует, как военного из ЛНР запытали до смерти в украинском плену

Следственный комитет России расследует факт пыток Киевом военнослужащего, тело которого было передано ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:18

2022-11-14T10:18

2022-11-14T10:18

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

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следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России расследует факт пыток Киевом военнослужащего, тело которого было передано ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток. По ее словам, военнослужащий был ранен на поле боя и попал в плен в сентябре в районе Балаклеи. Сердюкова отметила, что, согласно свидетельству о смерти, выданному украинской стороной, военнослужащий скончался от раны на левой ноге в результате острой кровопотери. При визуальном осмотре на теле обнаружены многочисленные увечья."По информации официальных лиц ЛНР, украинская сторона передала ЛНР тело военнослужащего народной милиции с прижизненными следами пыток… Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.Сообщается, что на теле при осмотре судмедэкспертами были обнаружены переломы костей кисти, раздроблена фаланга одного из пальцев правой руки, отрезана поверхностная часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног, многочисленные ожоги. Отмечается, что причиной смерти, по выводу экспертов, стала кровопотеря.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр