https://ria.ru/20221114/puteshestviya-1831280357.html
Французская Полинезия планирует ограничить число туристов
Французская Полинезия планирует ограничить число туристов - РИА Новости, 14.11.2022
Французская Полинезия планирует ограничить число туристов
Французская Полинезия станет первой страной в мире, которая официально ограничит число прибывающих туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:28
2022-11-14T11:28
2022-11-14T11:28
туризм
новости - туризм
туризм
французская полинезия
таити
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Французская Полинезия станет первой страной в мире, которая официально ограничит число прибывающих туристов, сообщает АТОР.В рамках пятилетней стратегии Fāri'ira'a Manihini 2027 (FM27) правительство готовится ввести лимит на туристов и собирается принимать не более 280 тысяч гостей, то есть один отдыхающий на одного местного жителя. Пока неясно, когда заработает новая норма, но до конца года кабмин намерен разъяснить правила.По мнению полинезийских властей, ограничение позволит сочетать экономический рост с сохранением окружающей среды и привлечет более состоятельных гостей. Пятилетний план ориентирован на устойчивое развитие туризма, включая экотуризм и так называемый slow travel — подход, при котором главным становится не пункт назначения, а сам процесс путешествия и отдыха — неспешный и созерцательный.Поездки во Французскую Полинезию всегда были нишевыми, туда ехали состоятельные индивидуальные путешественники или молодожены, отмечают туроператоры.Страна в южной части Тихого океана включает в себя 118 островов и атоллов, в том числе известные туристам Таити, Бора-Бора, Муреа и Таити. В 2019 году Французскую Полинезию посетили около 260 тысяч иностранцев, которые останавливались по крайней мере на одну ночь. Индустрия гостеприимства составляет примерно десять процентов ВВП страны.Французская Полинезия является территорией Франции. Гражданам РФ для въезда необходима виза, которую нужно получать во французском посольстве. Или можно въехать с действующей многократным шенгеном, выданным французскими консульскими учреждениями на срок более 1 года.Перелет из Москвы на Бора-Бора в декабре с несколькими пересадками обойдется от 203 тысячи рублей в обе стороны и займет более двух суток. Размещение в отеле категории четыре звезды стоит от 150 тысяч рублей на двоих.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, французская полинезия, таити, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Французская Полинезия, Таити, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Французская Полинезия планирует ограничить число туристов
АТОР: Французская Полинезия планирует ограничить число туристов до 280 тысяч в год