https://ria.ru/20221114/proisshestvie-1831485901.html

В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление

В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление - РИА Новости, 14.11.2022

В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление

Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T23:03

2022-11-14T23:03

2022-11-14T23:13

происшествия

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний госпитализирован, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Ранее стало известно, что в понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони, угрозы их жизни нет. После этого злоумышленник забаррикадировался в своем доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия.

https://ria.ru/20221110/deboshir-1830550890.html

анапа

краснодарский край

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происшествия, анапа, краснодарский край