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В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление - РИА Новости, 14.11.2022
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В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление
В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление - РИА Новости, 14.11.2022
В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление
Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T23:03
2022-11-14T23:13
происшествия
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний госпитализирован, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Ранее стало известно, что в понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони, угрозы их жизни нет. После этого злоумышленник забаррикадировался в своем доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия.
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происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
23:03 14.11.2022 (обновлено: 23:13 14.11.2022)
 
В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление

Прокуратура сообщила, что ранивший двух участковых продолжает оказывать сопротивление

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний госпитализирован, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"В настоящее время подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного из полицейских, последний госпитализирован", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони, угрозы их жизни нет. После этого злоумышленник забаррикадировался в своем доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия.
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ПроисшествияАнапаКраснодарский край
 
 
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