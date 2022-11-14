https://ria.ru/20221114/proisshestvie-1831485901.html
В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление
В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление - РИА Новости, 14.11.2022
В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление
Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T23:03
2022-11-14T23:03
2022-11-14T23:13
происшествия
анапа
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний госпитализирован, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Ранее стало известно, что в понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони, угрозы их жизни нет. После этого злоумышленник забаррикадировался в своем доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия.
https://ria.ru/20221110/deboshir-1830550890.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_674c1b27c224ec4e9a5649d417d0d339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
23:03 14.11.2022 (обновлено: 23:13 14.11.2022)
В Анапе напавший на полицейских мужчина продолжает оказывать сопротивление
Прокуратура сообщила, что ранивший двух участковых продолжает оказывать сопротивление
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина, ранивший двух участковых и напавший на следователя в Анапе, продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного полицейского, последний госпитализирован, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"В настоящее время подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного из полицейских, последний госпитализирован", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони, угрозы их жизни нет. После этого злоумышленник забаррикадировался в своем доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия.