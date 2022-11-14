https://ria.ru/20221114/professiya-1831393184.html

Профессия оператора БПЛА стала популярной, считают эксперты

Профессия оператора БПЛА стала популярной, считают эксперты - РИА Новости, 14.11.2022

Профессия оператора БПЛА стала популярной, считают эксперты

Среди профессий, на которые растет спрос в последние годы, самыми популярными стали оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалист по аддитивным... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:48

2022-11-14T15:48

2022-11-14T15:48

технологии

образование - общество

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Среди профессий, на которые растет спрос в последние годы, самыми популярными стали оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалист по аддитивным технологиям или 3D-печати и моушн-дизайнер, обучиться этим профессиям можно в колледже или техникуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО)."Среди профессий, спрос на которые в последние годы бурно растет, наши эксперты выделяют следующие три специальности –– оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалист по аддитивным технологиям или 3D-печати, а также моушн-дизайнер. Для того, чтобы стать профессионалом в этих специальностях, совсем не обязательно получать высшее образование, можно обучиться им в колледже или техникуме", - сказала руководитель ИРПО Наталия Золотарева, ее слова приводятся в сообщении.Отмечается, что спрос на услуги операторов БПЛА с каждым годом становится все больше, сегодня беспилотники в основном применяют для фото- и видеосъемки в рекламе и кинопроизводстве, при организации праздничных и массовых мероприятий, часто их используют при поиске и спасении людей, во время ЧС, в картографии и землеустройстве, геологоразведке и горной добыче, энергетике и связи, строительстве и ЖКХ. "Все чаще дроны задействуют в сельском хозяйстве для посева, орошения, опыления полей, а также мониторинга роста и развития культур. Впереди необъятная сфера логистики, когда беспилотники начнут доставлять в удаленные точки, коих на карте нашей страны бесчисленное множество, почтовые и другие срочные грузы", - добавили в пресс-службе."Таким специалистам, как показывает мониторинг предложений, на рынке платят 70 – 80 тысяч рублей в месяц. И это новичкам. А опытные операторы дронов могут получать и 100, и 200 тысяч рублей. Правда, нужно отметить, что и работать им зачастую приходится в таких краях, где "не ступала нога человека", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора группы компаний "Геоскан" Павла Степанова.В отличие от операторов дронов, специалисты по аддитивным технологиям, или 3D-печати, трудятся в основном в лабораториях и цехах, где установлены 3D-принтеры и сканеры. Этой профессии в соответствии с ФГОС СПО нужно учиться не менее 2 лет и 10 месяцев, а выпускники колледжей, овладевшие ею, могут рассчитывать на зарплату от 60 тысяч рублей, рассказали в ИРПО."Спрос на специалистов этой профессии в последнее время динамично растет не только в связи с бурным развитием соответствующей техники и технологий, но и в связи с потребностями реверсивного инжиниринга. Так называется процесс, когда детали готового изделия-образца сканируется в 3-х плоскостях, потом осуществляется их обратное проектирование, моделирование и, наконец, печать на 3D-принтере из пластика, поликарбоната, бетона или металла", - отметили в ИРПО.Добавляется, что моушн-дизайнер занимается созданием 2D и 3D видеоконтента: анимационной графики, дизайна продуктов, визуализации, заставок, презентаций, видеоэффектов, проекционных шоу (3D-mapping), видеоклипов, эта профессия требует огромного количества навыков, знаний и умений, профессиональных компетенций дизайнера, иллюстратора, режиссера, оператора, звукорежиссера - в отличие от графического дизайнера, он может гармонично соединять текст, аудио, видео, фото и иллюстрации в динамичную и понятную зрителю форму, тем самым упрощая восприятие информации зрителем."Зарплата моушн-дизайнеров зависит от опыта. Начинающий специалист может получать от 60 тысяч рублей в месяц. Опытный дизайнер может выйти на доход в 350 тысяч рублей. В 2022 году вышел обновленный ФГОС по анимации, в котором, по выбору образовательной организации, предусмотрен такой вид профессиональной деятельности, как моушн-дизайн. Он включает в себя профессиональные компетенции, позволяющие в полной мере освоить данную профессиональную деятельность", - заключили в ИРПО.

https://ria.ru/20221112/rogozin-1831055022.html

https://ria.ru/20221111/professii-1830953715.html

https://ria.ru/20221109/nvp-1830289228.html

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технологии, образование - общество, россия