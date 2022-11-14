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Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной - РИА Новости, 14.11.2022
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Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной - РИА Новости, 14.11.2022
Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации "Open Press" нежелательной в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:38
2022-11-14T12:38
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации "Open Press" нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации "Open Press" (Французская Республика)", - говорится в сообщении.Уточняется, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.
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россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
12:38 14.11.2022
 
Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность французской НПО "Open Press" нежелательной

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации "Open Press" нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации "Open Press" (Французская Республика)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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