https://ria.ru/20221114/press-1831332783.html

Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной - РИА Новости, 14.11.2022

Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации "Open Press" нежелательной в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:38

2022-11-14T12:38

2022-11-14T12:38

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации "Open Press" нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации "Open Press" (Французская Республика)", - говорится в сообщении.Уточняется, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

https://ria.ru/20221111/genprokuratura-1830805842.html

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россия, генеральная прокуратура рф