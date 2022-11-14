https://ria.ru/20221114/pozhar-1831480128.html

Пожар на заводе в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов"

Пожар на заводе в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов" - РИА Новости, 14.11.2022

Пожар на заводе в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов"

Пожар локализован на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T22:12

2022-11-14T22:12

2022-11-14T22:12

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар локализован на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 2800 квадратных метров. В пресс-службе ведомства уточняли, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет."В 21.37 пожар был локализован на площади 2800 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

подольск

россия

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)