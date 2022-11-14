https://ria.ru/20221114/pozhar-1831480128.html
Пожар на заводе в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов"
Пожар на заводе в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов" - РИА Новости, 14.11.2022
Пожар на заводе в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов"
Пожар локализован на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:12
2022-11-14T22:12
2022-11-14T22:12
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар локализован на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 2800 квадратных метров. В пресс-службе ведомства уточняли, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет."В 21.37 пожар был локализован на площади 2800 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на заводе в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов"
Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подольске локализовали на площади 2800 "квадратов"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар локализован на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 2800 квадратных метров. В пресс-службе ведомства уточняли, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.
"В 21.37 пожар был локализован на площади 2800 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.
Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".