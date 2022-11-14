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Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022
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Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров
Площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:36
2022-11-14T19:36
происшествия
россия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 19.08 площадь пожара достигла 2,8 тысячи метров", - сообщили в ведомстве.До этого спасательное ведомство информировало о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов". К тушению пожара привлекли 96 человек и 31 единица техники.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь добавили, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
https://ria.ru/20221113/pozhar-1831112844.html
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Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье
Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье
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происшествия, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:36 14.11.2022
 
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров

Площадь пожара на территории завода "Зингер" в Подольске выросла до 2800 квадратных метров

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 19.08 площадь пожара достигла 2,8 тысячи метров", - сообщили в ведомстве.
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До этого спасательное ведомство информировало о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов". К тушению пожара привлекли 96 человек и 31 единица техники.
В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь добавили, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.
Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
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ПроисшествияРоссияПодольскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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