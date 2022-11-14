https://ria.ru/20221114/pozhar-1831459447.html
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров
Площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:36
2022-11-14T19:36
2022-11-14T19:36
происшествия
россия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831440794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54ce936e723967d1ce27d0742c363bec.png
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 19.08 площадь пожара достигла 2,8 тысячи метров", - сообщили в ведомстве.До этого спасательное ведомство информировало о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов". К тушению пожара привлекли 96 человек и 31 единица техники.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь добавили, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
https://ria.ru/20221113/pozhar-1831112844.html
https://ria.ru/20221111/delo-1830975950.html
россия
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831440794_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8e9ee5c21ada95935e1f5b4d5f8744f.png
Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье
Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье
2022-11-14T19:36
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров
Площадь пожара на территории завода "Зингер" в Подольске выросла до 2800 квадратных метров