https://ria.ru/20221114/pozhar-1831459447.html

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2800 квадратных метров

Площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:36

2022-11-14T19:36

2022-11-14T19:36

происшествия

россия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара выросла до 2,8 тысячи квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 19.08 площадь пожара достигла 2,8 тысячи метров", - сообщили в ведомстве.До этого спасательное ведомство информировало о площади пожара в 2,5 тысячи "квадратов". К тушению пожара привлекли 96 человек и 31 единица техники.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь добавили, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".

https://ria.ru/20221113/pozhar-1831112844.html

https://ria.ru/20221111/delo-1830975950.html

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Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье 2022-11-14T19:36 true PT0M09S

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происшествия, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)