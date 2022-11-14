https://ria.ru/20221114/polsha-1831309656.html

Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос

Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос - РИА Новости, 14.11.2022

Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос

Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной темой, которая их волнует, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:50

2022-11-14T11:50

2022-11-14T11:50

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польша

экономика

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной темой, которая их волнует, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United Surveys.Согласно последним данным, представленным Главным статистическим управлением Польши, инфляция в октябре текущего года составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.Из результатов опроса следует, что на вопрос: "Что является вашим самым большим беспокойством?" - 52,1% респондентов дали ответ: "Высокие цены".При этом дороговизна товаров и услуг является самой большой проблемой участников опроса независимо от их политических предпочтений. Этот ответ выбрали 44% избиратели правящего лагеря и 55% избирателей оппозиции. Больше всего рост цен беспокоит молодых людей. Этот пункт выбрали 83% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. 11,9% опрошенных самой большой проблемой считают выплату кредитов. Этот вопрос наиболее актуален для группы участников в возрасте 30-39 лет - 40%. 9,4% респондентов беспокоит "неуверенность, получится ли отапливать дом зимой" и лишь 3,5% опрошенных беспокоит ситуация на рынке труда. При этом 12,6% частников опроса указали, что их не беспокоит ни один из предложенных вариантов ответа.В опросе приняли участие 1 тысяча человек, он проводился по телефону и в режиме онлайн.

https://ria.ru/20221113/razdel-1831120743.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, экономика