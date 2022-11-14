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Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос - РИА Новости, 14.11.2022
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Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос
Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос - РИА Новости, 14.11.2022
Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос
Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной темой, которая их волнует, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:50
2022-11-14T11:50
в мире
польша
экономика
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной темой, которая их волнует, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United Surveys.Согласно последним данным, представленным Главным статистическим управлением Польши, инфляция в октябре текущего года составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.Из результатов опроса следует, что на вопрос: "Что является вашим самым большим беспокойством?" - 52,1% респондентов дали ответ: "Высокие цены".При этом дороговизна товаров и услуг является самой большой проблемой участников опроса независимо от их политических предпочтений. Этот ответ выбрали 44% избиратели правящего лагеря и 55% избирателей оппозиции. Больше всего рост цен беспокоит молодых людей. Этот пункт выбрали 83% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. 11,9% опрошенных самой большой проблемой считают выплату кредитов. Этот вопрос наиболее актуален для группы участников в возрасте 30-39 лет - 40%. 9,4% респондентов беспокоит "неуверенность, получится ли отапливать дом зимой" и лишь 3,5% опрошенных беспокоит ситуация на рынке труда. При этом 12,6% частников опроса указали, что их не беспокоит ни один из предложенных вариантов ответа.В опросе приняли участие 1 тысяча человек, он проводился по телефону и в режиме онлайн.
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в мире, польша, экономика
В мире, Польша, Экономика
11:50 14.11.2022
 
Более половины жителей Польши озабочены ростом цен, показал опрос

United Surveys: 52,1 процента жителей Польши больше всего озабочены ростом цен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТорговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Более половины жителей Польши назвали повышение цен главной темой, которая их волнует, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного лабораторией United Surveys.
Согласно последним данным, представленным Главным статистическим управлением Польши, инфляция в октябре текущего года составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.
Из результатов опроса следует, что на вопрос: "Что является вашим самым большим беспокойством?" - 52,1% респондентов дали ответ: "Высокие цены".
При этом дороговизна товаров и услуг является самой большой проблемой участников опроса независимо от их политических предпочтений. Этот ответ выбрали 44% избиратели правящего лагеря и 55% избирателей оппозиции. Больше всего рост цен беспокоит молодых людей. Этот пункт выбрали 83% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. 11,9% опрошенных самой большой проблемой считают выплату кредитов. Этот вопрос наиболее актуален для группы участников в возрасте 30-39 лет - 40%. 9,4% респондентов беспокоит "неуверенность, получится ли отапливать дом зимой" и лишь 3,5% опрошенных беспокоит ситуация на рынке труда. При этом 12,6% частников опроса указали, что их не беспокоит ни один из предложенных вариантов ответа.
В опросе приняли участие 1 тысяча человек, он проводился по телефону и в режиме онлайн.
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