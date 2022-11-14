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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 14.11.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 14.11.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:16
2022-11-14T08:16
москва
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная с прояснениями погода в Москве и Московской области, без осадков. В столице от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области от минус 1 до плюс 4 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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москва, погода, московская область (подмосковье)
Москва, Погода, Московская область (Подмосковье)
08:16 14.11.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается облачность и до двух градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Ожидается облачная с прояснениями погода в Москве и Московской области, без осадков. В столице от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области от минус 1 до плюс 4 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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