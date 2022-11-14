https://ria.ru/20221114/pogoda-1831259707.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 14.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:16

2022-11-14T08:16

2022-11-14T08:16

москва

погода

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная с прояснениями погода в Москве и Московской области, без осадков. В столице от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области от минус 1 до плюс 4 градусов", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221113/zima-1831163563.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, московская область (подмосковье)