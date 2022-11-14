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В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/pogibshie-1831304570.html
В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей
В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей - РИА Новости, 14.11.2022
В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за 270 дней эскалации погибли 511 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:42
2022-11-14T11:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 270 дней эскалации погибли 511 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 270 дней эскалации погибли 511 гражданских лиц, в том числе 25 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Пострадали за этот период пострадали 3740 человек, в том числе 234 ребенка.Кроме того, по данным ДНР, повреждения получили 8374 жилых домов, 1939 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 102 медицинских учреждения, 386 образовательных учреждений, 728 объектов социального обеспечения, 51 объект критической инфраструктуры."За 270 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 12264 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 11933. Всего противником выпущено 83557 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 84 ракеты РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11149 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 13234 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
11:42 14.11.2022
 
В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей

В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей, в том числе 25 детей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Ленинского района Донецка
Сотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники МЧС осматривают жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Ленинского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 270 дней эскалации погибли 511 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 270 дней эскалации погибли 511 гражданских лиц, в том числе 25 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Пострадали за этот период пострадали 3740 человек, в том числе 234 ребенка.
Кроме того, по данным ДНР, повреждения получили 8374 жилых домов, 1939 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 102 медицинских учреждения, 386 образовательных учреждений, 728 объектов социального обеспечения, 51 объект критической инфраструктуры.
"За 270 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 12264 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 11933. Всего противником выпущено 83557 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 84 ракеты РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11149 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 13234 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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