https://ria.ru/20221114/pogibshie-1831304570.html

В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей

В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей - РИА Новости, 14.11.2022

В ДНР за 270 дней эскалации погибли 511 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за 270 дней эскалации погибли 511 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:42

2022-11-14T11:42

2022-11-14T11:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 270 дней эскалации погибли 511 гражданских, в том числе 25 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 270 дней эскалации погибли 511 гражданских лиц, в том числе 25 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Пострадали за этот период пострадали 3740 человек, в том числе 234 ребенка.Кроме того, по данным ДНР, повреждения получили 8374 жилых домов, 1939 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 102 медицинских учреждения, 386 образовательных учреждений, 728 объектов социального обеспечения, 51 объект критической инфраструктуры."За 270 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 12264 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 11933. Всего противником выпущено 83557 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 84 ракеты РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11149 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 13234 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика