https://ria.ru/20221114/peregovory-1831422176.html

Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины

Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.11.2022

Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в ближайшем будущем, вероятно, не начнутся, считает президент Швейцарии Иньяцио Кассис. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:13

2022-11-14T17:13

2022-11-14T17:14

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БЕРН, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в ближайшем будущем, вероятно, не начнутся, считает президент Швейцарии Иньяцио Кассис.При этом он добавил, что в настоящее время уже проводится ряд переговоров, в частности, консультации по зерновой сделке."Вопрос в том... существуют ли какие-либо возможные переговоры... Да, конечно. Это зависит от начальных точек этих переговоров, какие условия будут для этого", - заявил швейцарский президент.По словам политика, вероятно, между странами сложится баланс, который позволит "начать дипломатические усилия для поиска решений".Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Президент Франции Эммануэль Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

https://ria.ru/20221103/gepard-1829020954.html

https://ria.ru/20220810/shveytsariya-1808751870.html

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