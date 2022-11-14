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Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.11.2022
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Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины
Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.11.2022
Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины
Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в ближайшем будущем, вероятно, не начнутся, считает президент Швейцарии Иньяцио Кассис. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:13
2022-11-14T17:14
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БЕРН, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в ближайшем будущем, вероятно, не начнутся, считает президент Швейцарии Иньяцио Кассис.При этом он добавил, что в настоящее время уже проводится ряд переговоров, в частности, консультации по зерновой сделке."Вопрос в том... существуют ли какие-либо возможные переговоры... Да, конечно. Это зависит от начальных точек этих переговоров, какие условия будут для этого", - заявил швейцарский президент.По словам политика, вероятно, между странами сложится баланс, который позволит "начать дипломатические усилия для поиска решений".Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Президент Франции Эммануэль Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
https://ria.ru/20221103/gepard-1829020954.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, оон, швейцария
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, ООН, Швейцария
17:13 14.11.2022 (обновлено: 17:14 14.11.2022)
 
Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины

Президент Швейцарии Кассис назвал начало переговоров России и Украины маловероятным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Швейцарии Иньяцио Кассис
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис . Архивное фото
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БЕРН, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в ближайшем будущем, вероятно, не начнутся, считает президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Не думаю, что в ближайшем будущем возможно реальное начало крупных переговоров (между РФ и Украиной)", - сказал Кассис в понедельник на пресс-конференции.
При этом он добавил, что в настоящее время уже проводится ряд переговоров, в частности, консультации по зерновой сделке.
"Вопрос в том... существуют ли какие-либо возможные переговоры... Да, конечно. Это зависит от начальных точек этих переговоров, какие условия будут для этого", - заявил швейцарский президент.
По словам политика, вероятно, между странами сложится баланс, который позволит "начать дипломатические усилия для поиска решений".
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Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Президент Франции Эммануэль Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
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