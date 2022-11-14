Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831414306.html
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:46
2022-11-14T17:25
в мире
си цзиньпин
мид кнр
джо байден
китай
сша
бали
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831342221_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f6ef7da18e166e4db0dfdd3b3ab1bf06.jpg
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи."Лидеры двух стран признали, что встреча носила обстоятельный, откровенный и конструктивный характер", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что Си Цзиньпин и Байден поручили своим командам принять необходимые меры по реализации важных договоренностей, которых достигли лидеры во время встречи в понедельник, а также принять надлежащие меры для содействия возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития."Лидеры двух стран договорись поддерживать регулярные контакты", - указано в заявлении.Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
https://ria.ru/20221114/dialog-1831415796.html
китай
сша
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831342221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b43ab5fca8381a2ca5ae89d3f1f95364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, мид кнр, джо байден, китай, сша, бали, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, МИД КНР, Джо Байден, Китай, США, Бали, Саммит G20
16:46 14.11.2022 (обновлено: 17:25 14.11.2022)
 
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты

Си Цзиньпин и Байден назвали переговоры на Бали конструктивными и откровенными

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
"Лидеры двух стран признали, что встреча носила обстоятельный, откровенный и конструктивный характер", - говорится в заявлении ведомства.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:56
Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов США
Отмечается, что Си Цзиньпин и Байден поручили своим командам принять необходимые меры по реализации важных договоренностей, которых достигли лидеры во время встречи в понедельник, а также принять надлежащие меры для содействия возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития.
"Лидеры двух стран договорись поддерживать регулярные контакты", - указано в заявлении.
Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:52
Си Цзиньпин надеется на всесторонний диалог НАТО, ЕС и США с Россией
 
В миреСи ЦзиньпинМИД КНРДжо БайденКитайСШАБалиСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала