https://ria.ru/20221114/peregovory-1831414306.html
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты - РИА Новости, 14.11.2022
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:46
2022-11-14T16:46
2022-11-14T17:25
в мире
си цзиньпин
мид кнр
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи."Лидеры двух стран признали, что встреча носила обстоятельный, откровенный и конструктивный характер", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что Си Цзиньпин и Байден поручили своим командам принять необходимые меры по реализации важных договоренностей, которых достигли лидеры во время встречи в понедельник, а также принять надлежащие меры для содействия возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития."Лидеры двух стран договорись поддерживать регулярные контакты", - указано в заявлении.Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, мид кнр, джо байден, китай, сша, бали, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, МИД КНР, Джо Байден, Китай, США, Бали, Саммит G20
16:46 14.11.2022 (обновлено: 17:25 14.11.2022)
Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты
Си Цзиньпин и Байден назвали переговоры на Бали конструктивными и откровенными
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
"Лидеры двух стран признали, что встреча носила обстоятельный, откровенный и конструктивный характер", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что Си Цзиньпин и Байден поручили своим командам принять необходимые меры по реализации важных договоренностей, которых достигли лидеры во время встречи в понедельник, а также принять надлежащие меры для содействия возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития.
"Лидеры двух стран договорись поддерживать регулярные контакты", - указано в заявлении.
Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.