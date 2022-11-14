https://ria.ru/20221114/peregovory-1831414306.html

Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты

Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты - РИА Новости, 14.11.2022

Си Цзиньпин и Байден договорились поддерживать контакты

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:46

2022-11-14T16:46

2022-11-14T17:25

в мире

си цзиньпин

мид кнр

джо байден

китай

сша

бали

саммит g20

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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оценили двусторонние переговоры на Бали как конструктивные и откровенные, дали поручения о реализации достигнутых договоренностей и договорились поддерживать контакты, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи."Лидеры двух стран признали, что встреча носила обстоятельный, откровенный и конструктивный характер", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что Си Цзиньпин и Байден поручили своим командам принять необходимые меры по реализации важных договоренностей, которых достигли лидеры во время встречи в понедельник, а также принять надлежащие меры для содействия возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития."Лидеры двух стран договорись поддерживать регулярные контакты", - указано в заявлении.Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.

https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html

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китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, мид кнр, джо байден, китай, сша, бали, саммит g20