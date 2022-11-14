МИД Украины назвал формулу для переговоров с Россией неизменной
МИД Украины заявил, что требования для переговоров с Россией остаются прежними
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что формула для переговоров о мире с Россией для Киева остается неизменной.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле".
"Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - написал Николенко на странице в соцсетях.
Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.