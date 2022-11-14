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МИД Украины назвал формулу для переговоров с Россией неизменной - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831384396.html
МИД Украины назвал формулу для переговоров с Россией неизменной
МИД Украины назвал формулу для переговоров с Россией неизменной - РИА Новости, 14.11.2022
МИД Украины назвал формулу для переговоров с Россией неизменной
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что формула для переговоров о мире с Россией для Киева остается неизменной. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:19
2022-11-14T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
олег николенко
россия
украина
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что формула для переговоров о мире с Россией для Киева остается неизменной.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле"."Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - написал Николенко на странице в соцсетях.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
https://ria.ru/20221113/peregovory-1831206089.html
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html
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в мире, олег николенко, россия, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Николенко, Россия, Украина, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:19 14.11.2022
 
МИД Украины назвал формулу для переговоров с Россией неизменной

МИД Украины заявил, что требования для переговоров с Россией остаются прежними

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что формула для переговоров о мире с Россией для Киева остается неизменной.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле".
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 18:45
СМИ: США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах
"Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - написал Николенко на странице в соцсетях.
Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 18:59Специальная военная операция на Украине
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлег НиколенкоРоссияУкраинаМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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