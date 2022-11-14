https://ria.ru/20221114/omgtu-1830500120.html

В России разработали уникальный космический "уборщик"

В России разработали уникальный космический "уборщик" - РИА Новости, 14.11.2022

В России разработали уникальный космический "уборщик"

Буксир нового типа для космического мусора спроектировали ученые ОмГТУ. По их словам, разработка отличается от зарубежных аналогов высокой скоростью работы и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T03:00

2022-11-14T03:00

2022-11-14T03:00

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Буксир нового типа для космического мусора спроектировали ученые ОмГТУ. По их словам, разработка отличается от зарубежных аналогов высокой скоростью работы и низкими энергозатратами, а также тем, что может быть полностью реализована на уже существующих технологиях. Статья опубликована в журнале Acta Astronautica.Борьба с объемным космическим мусором (ОКМ), к которому относятся отработанные ступени ракет, старые спутники и другие аппараты, — один из общемировых приоритетов в развитии космических технологий, сообщили специалисты.Сегодня активно развиваются схемы транспортировки ОКМ, основанные на толкающих буксирах. По словам ученых, прежде всего это связано с неудобствами тянущей буксировки: она требует очень длинного троса определенной упругости, который к тому же легко может быть поврежден высокотемпературными струями двигателя буксира.Команде ученых Омского государственного технического университета (ОмГТУ) удалось объединить оба типа движения буксиров и создать новую технологию — толкающую буксировку на тросе. По словам авторов, такой подход отличается скоростью работы и значительной экономией энергоресурсов.Новая технология, по словам ученого, позволяет переносить мусор на орбиту утилизации вдвое быстрее, чем это предполагают перспективные западные аналоги. Буксир движется по эллиптической орбите, "подпрыгивая" к объекту с мусором для захвата и затем унося его в плотные слои атмосферы, где он сгорает.Ключевое преимущество подхода — снижение энергозатрат в несколько раз относительно аналогов. Например, для выведения на рабочую орбиту буксир ОмГТУ требует ракету самого легкого класса, зарубежные же буксиры — носителей среднего класса."Прямых аналогов нашему подходу на сегодня в мире нет. Придуманная связка движений разных типов никогда не применялась ранее. Разработка защищена российским патентом, в настоящее время мы работаем над ее реализацией в рамках программ международного сотрудничества с университетами Китая и Индии", — отметил Трушляков.По его словам, для создания и запуска предложенного буксира не требуется дополнительных разработок — он может быть полностью реализован с использованием уже проверенных "традиционных" космических технологий. Это максимально упростит проектирование и эксплуатацию буксира.На данном этапе научный коллектив продолжает наземное экспериментальное моделирование, готовясь к международной реализации проекта при поддержке Российского научного фонда, Министерства науки и образования РФ и госкорпорации Роскосмос. Сам проект реализуется вузом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220316/samarskiy_universitet-1778407177.html

https://ria.ru/20210928/musor-1752098096.html

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