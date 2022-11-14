https://ria.ru/20221114/odessa-1831333092.html

В Одессе демонтировали бюст Максима Горького

В Одессе демонтировали бюст Максима Горького - РИА Новости, 14.11.2022

В Одессе демонтировали бюст Максима Горького

Бюст русского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:39

2022-11-14T12:39

2022-11-14T19:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бюст русского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе, сообщает украинское издание "Общественное"."В Одессе на территории санатория имени Горького демонтировали 13 ноября бюст русского писателя Максима Горького. Такое решение приняло руководство заведения", — говорится в Telegram-канале издания. Уточняется, что снести памятник решили в рамках закона о декоммунизации. По словам руководительницы санатория Татьяны Малыхиной, "бюст не является историческим наследием".Ранее в Харькове демонтировали памятник поэту Александру Пушкину.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины активизировали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести правовую оценку фактов сноса и осквернения памятников на Украине.

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одесса

украина

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Кирилл Волков

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