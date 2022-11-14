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В Одессе демонтировали бюст Максима Горького - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/odessa-1831333092.html
В Одессе демонтировали бюст Максима Горького
В Одессе демонтировали бюст Максима Горького - РИА Новости, 14.11.2022
В Одессе демонтировали бюст Максима Горького
Бюст русского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:39
2022-11-14T19:51
специальная военная операция на украине
максим горький
одесса
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бюст русского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе, сообщает украинское издание "Общественное"."В Одессе на территории санатория имени Горького демонтировали 13 ноября бюст русского писателя Максима Горького. Такое решение приняло руководство заведения", — говорится в Telegram-канале издания. Уточняется, что снести памятник решили в рамках закона о декоммунизации. По словам руководительницы санатория Татьяны Малыхиной, "бюст не является историческим наследием".Ранее в Харькове демонтировали памятник поэту Александру Пушкину.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины активизировали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести правовую оценку фактов сноса и осквернения памятников на Украине.
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максим горький, одесса, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Максим Горький, Одесса, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:39 14.11.2022 (обновлено: 19:51 14.11.2022)
 
В Одессе демонтировали бюст Максима Горького

Издание "Общественное" сообщило о демонтаже бюста Максима Горького в Одессе

Снесенный бюст Максима Горького в Одессе. Фото очевидца
Снесенный бюст Максима Горького в Одессе. Фото очевидца
Снесенный бюст Максима Горького в Одессе. Фото очевидца
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бюст русского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе, сообщает украинское издание "Общественное".
"В Одессе на территории санатория имени Горького демонтировали 13 ноября бюст русского писателя Максима Горького. Такое решение приняло руководство заведения", — говорится в Telegram-канале издания.
Уточняется, что снести памятник решили в рамках закона о декоммунизации. По словам руководительницы санатория Татьяны Малыхиной, "бюст не является историческим наследием".
Ранее в Харькове демонтировали памятник поэту Александру Пушкину.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины активизировали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести правовую оценку фактов сноса и осквернения памятников на Украине.
Памятник Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:18
В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину
 
Специальная военная операция на УкраинеМаксим ГорькийОдессаУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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