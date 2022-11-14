12:39 14.11.2022 (обновлено: 19:51 14.11.2022)
В Одессе демонтировали бюст Максима Горького
Издание "Общественное" сообщило о демонтаже бюста Максима Горького в Одессе
Снесенный бюст Максима Горького в Одессе. Фото очевидца
Снесенный бюст Максима Горького в Одессе. Фото очевидца
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бюст русского писателя Максима Горького демонтировали в Одессе, сообщает украинское издание "Общественное".
"В Одессе на территории санатория имени Горького демонтировали 13 ноября бюст русского писателя Максима Горького. Такое решение приняло руководство заведения", — говорится в Telegram-канале издания.
Уточняется, что снести памятник решили в рамках закона о декоммунизации. По словам руководительницы санатория Татьяны Малыхиной, "бюст не является историческим наследием".
Ранее в Харькове демонтировали памятник поэту Александру Пушкину.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины активизировали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести правовую оценку фактов сноса и осквернения памятников на Украине.
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