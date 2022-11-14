https://ria.ru/20221114/moskva-1831385897.html

Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве

Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве - РИА Новости, 14.11.2022

Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве

Специалисты завершили реконструкцию 15 столичных водоемов, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:24

2022-11-14T15:24

2022-11-14T15:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию 15 столичных водоемов, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Также Бирюков отметил, что еще на 10 водных объектах работы уже стартовали и завершатся в 2023 году. Состояние всех водоемов постоянно контролируется, так как они являются важной составляющей формирования городской среды, создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются любимым местом отдыха москвичей.В сообщении добавили, что обследования столичных водоемов проводится регулярно. При выявлении проблем принимается решение о проведении реконструкции. Списки формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.

https://ria.ru/20221112/moskva-1831006095.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков