Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию 15 столичных водоемов, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Также Бирюков отметил, что еще на 10 водных объектах работы уже стартовали и завершатся в 2023 году. Состояние всех водоемов постоянно контролируется, так как они являются важной составляющей формирования городской среды, создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются любимым местом отдыха москвичей.
В сообщении добавили, что обследования столичных водоемов проводится регулярно. При выявлении проблем принимается решение о проведении реконструкции. Списки формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.