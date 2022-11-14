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Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
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Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве
Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве
Специалисты завершили реконструкцию 15 столичных водоемов, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:24
2022-11-14T15:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию 15 столичных водоемов, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Также Бирюков отметил, что еще на 10 водных объектах работы уже стартовали и завершатся в 2023 году. Состояние всех водоемов постоянно контролируется, так как они являются важной составляющей формирования городской среды, создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются любимым местом отдыха москвичей.В сообщении добавили, что обследования столичных водоемов проводится регулярно. При выявлении проблем принимается решение о проведении реконструкции. Списки формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
15:24 14.11.2022
 

Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию 15 столичных водоемов, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Также Бирюков отметил, что еще на 10 водных объектах работы уже стартовали и завершатся в 2023 году. Состояние всех водоемов постоянно контролируется, так как они являются важной составляющей формирования городской среды, создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются любимым местом отдыха москвичей.
В сообщении добавили, что обследования столичных водоемов проводится регулярно. При выявлении проблем принимается решение о проведении реконструкции. Списки формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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