https://ria.ru/20221114/moshenniki-1831395570.html
Омбудсмен ЛНР пообщалась с пострадавшей от мошенников семьей пленного ВСУ
Омбудсмен ЛНР пообщалась с пострадавшей от мошенников семьей пленного ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
Омбудсмен ЛНР пообщалась с пострадавшей от мошенников семьей пленного ВСУ
Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова связалась с родственниками украинского военнопленного и предупредила их о... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:56
2022-11-14T15:56
2022-11-14T15:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
донбасс
виктория сердюкова
украина
россия
мошенничество
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова связалась с родственниками украинского военнопленного и предупредила их о случаях вымогательства денег под видом помощи пленным.Так, омбудсмен пообщалась с родственниками Владислава Диденко, служившего в 111-й бригаде ТРО и попавшего в плен 10 мая под Рубежным в Донбассе. С тех пор он содержится в местах заключения в ЛНР и ждет своей очереди на обмен.Как сообщила Сердюкова, после пленения Владислава на его родственников вышли мошенники и стали требовать деньги под предлогом дорогостоящего лечения. При этом, по словам самого военнопленного, он не нуждается в медицинской помощи и к нему не применяется физическое насилие."Мы с ним встретились, пообщались. Сами вы с ним сможете переговорить. Он не нуждается ни в каком медицинском лечении, его состояние здоровья удовлетворительное" - сказала Сердюкова родственникам Диденко.Родные Владислава уточнили, что они перевели 70 тысяч гривен неизвестным, которые представились врачами из Донецка. Деньги были переведены на карту "ПриватБанка"."Я здоровый, никаких ранений, ничего нет. Никому не верьте", - сказал военнопленный своей родственнице Оксане."Вы можете обратится к нам с заявлением, я отправлю вам все контактные данные. Если вы желаете, чтобы он был включен в список на обмен, если хотите узнать о состоянии его здоровья... исключительно через аппарат уполномоченного по правам человека, дабы вы не нарвались на очередных мошенников", - предложила омбудсмен семье Диденко.Она подчеркнула, что содержание военнопленных на территории ЛНР, их питание, лечение и включение в списки на обмен являются бесплатными процедурами. Все, кто будут требовать деньги, - это мошенники.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831393417.html
https://ria.ru/20221114/mariupol-1831391132.html
https://ria.ru/20221114/moshenniki-1831336729.html
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луганская народная республика, рубежное, донбасс, виктория сердюкова, украина, россия, мошенничество
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Донбасс, Виктория Сердюкова, Украина, Россия, Мошенничество
Омбудсмен ЛНР пообщалась с пострадавшей от мошенников семьей пленного ВСУ
Омбудсмен ЛНР Сердюкова предупредила родных украинских военнопленных о схемах мошенников
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова связалась с родственниками украинского военнопленного и предупредила их о случаях вымогательства денег под видом помощи пленным.
Так, омбудсмен пообщалась с родственниками Владислава Диденко, служившего в 111-й бригаде ТРО и попавшего в плен 10 мая под Рубежным
в Донбассе
. С тех пор он содержится в местах заключения в ЛНР и ждет своей очереди на обмен.
Как сообщила Сердюкова, после пленения Владислава на его родственников вышли мошенники и стали требовать деньги под предлогом дорогостоящего лечения. При этом, по словам самого военнопленного, он не нуждается в медицинской помощи и к нему не применяется физическое насилие.
"Мы с ним встретились, пообщались. Сами вы с ним сможете переговорить. Он не нуждается ни в каком медицинском лечении, его состояние здоровья удовлетворительное" - сказала Сердюкова родственникам Диденко.
Родные Владислава уточнили, что они перевели 70 тысяч гривен неизвестным, которые представились врачами из Донецка
. Деньги были переведены на карту "ПриватБанка
".
"Я здоровый, никаких ранений, ничего нет. Никому не верьте", - сказал военнопленный своей родственнице Оксане.
"Вы можете обратится к нам с заявлением, я отправлю вам все контактные данные. Если вы желаете, чтобы он был включен в список на обмен, если хотите узнать о состоянии его здоровья... исключительно через аппарат уполномоченного по правам человека, дабы вы не нарвались на очередных мошенников", - предложила омбудсмен семье Диденко.
Она подчеркнула, что содержание военнопленных на территории ЛНР, их питание, лечение и включение в списки на обмен являются бесплатными процедурами. Все, кто будут требовать деньги, - это мошенники.