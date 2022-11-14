https://ria.ru/20221114/moshennichestvo-1831241926.html

Составлен портрет типичной жертвы мошенника в 2022 году

Составлен портрет типичной жертвы мошенника в 2022 году - РИА Новости, 14.11.2022

Составлен портрет типичной жертвы мошенника в 2022 году

На "удочку" мошенников может попасться любой излишне эмоциональный и доверчивый человек, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T02:15

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общество

андрей гиринский

рудн

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На "удочку" мошенников может попасться любой излишне эмоциональный и доверчивый человек, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По словам эксперта, типичной жертвой мошенника является эмоциональная, психологически незащищенная и избыточно любопытная личность с дефицитом социальных контактов и индифферентностью накопленного опыта.Чтобы избежать влияния злоумышленников, он советует обращать внимание на некоторые аспекты. Прежде всего, настораживать должны подозрительный электронный адрес, состоящий из хаотичных и избыточных знаков, а также неожиданно вышедшие на контакт неизвестные личности.Во-вторых, в беседе с человеком подозрения вызовут слишком комфортные условия, предложения или обещания, просьба предоставить персональные данные, добавил эксперт. Наконец, выдать мошенника может психологическое давление на собеседника, например, подталкивание к быстрому принятию решений. Эксперт заверил, что внимание к перечисленным мелочам позволит избежать влияния злоумышленников.

https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html

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общество, андрей гиринский, рудн, россия