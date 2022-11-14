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Глава "Молдовагаза" не видит причин для расторжения контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 14.11.2022
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Глава "Молдовагаза" не видит причин для расторжения контракта с "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" не видит причин для расторжения контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 14.11.2022
Глава "Молдовагаза" не видит причин для расторжения контракта с "Газпромом"
Глава правления предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан не видит причин для расторжения договора с компанией "Газпром". РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:51
2022-11-14T14:51
экономика
газпром
молдовагаз
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Глава правления предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан не видит причин для расторжения договора с компанией "Газпром".Ранее в понедельник председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба написал в соцсетях, что Молдавия с 2023 года попрощается с "Газпромом", найдя других поставщиков газа."Действующий между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" контракт на поставку природного газа рассчитан на пять лет. Его расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами, и в соответствии с определенными процедурами. По правилам энергетического рынка республики, поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки "Газпрома", - написал Чебан в понедельник на своем канале в мессенджере Telegram.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также в случае грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности "Молдовагаза". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221110/gaz-1830459816.html
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экономика, газпром, молдовагаз, молдавия, россия
Экономика, Газпром, Молдовагаз, Молдавия, Россия
14:51 14.11.2022
 
Глава "Молдовагаза" не видит причин для расторжения контракта с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Чебан заявил, что не видит причин расторгать контракт с "Газпромом"

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Глава правления предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан не видит причин для расторжения договора с компанией "Газпром".
Ранее в понедельник председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба написал в соцсетях, что Молдавия с 2023 года попрощается с "Газпромом", найдя других поставщиков газа.
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Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа
"Действующий между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" контракт на поставку природного газа рассчитан на пять лет. Его расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами, и в соответствии с определенными процедурами. По правилам энергетического рынка республики, поставщики и потребители вправе менять основного поставщика, если его условия привлекательнее условий поставки "Газпрома", - написал Чебан в понедельник на своем канале в мессенджере Telegram.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также в случае грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности "Молдовагаза". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 15:42
Молдавия рискует остаться без газа и электроэнергии, заявила Санду
 
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