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В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
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В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных
В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных
Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:53
2022-11-14T15:07
сергей цивилев
юрга
кемеровская область
частичная мобилизация в россии
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КЕМЕРОВО, 14 ноя – РИА Новости. Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева, посетившего учебный центр в Юрге."Все, что мы можем, все, что в наших силах, со стороны правительства Кузбасса будет сделано. Каждый кузбасский военнослужащий будет в полном объеме укомплектован, дополнительная амуниция поступит в ближайшее время. Каждому из вас будет выдаваться дополнительный набор из Кузбасса, в который будет входить тактический рюкзак, балаклава, тактические перчатки, наколенники и налокотники, тактические очки, поясная и плечевая разгрузка, а также термос, медицинская сумка, котелок с фляжкой", — приводятся в сообщении слова главы региона.Отмечается, что на территории центра открыт пункт приема обращений, куда может обратиться с личными просьбами каждый боец, в том числе по вопросам помощи семье.Также со ссылкой на губернатора сообщается, что для отработки навыков вождения военнослужащих в конце следующей недели в центр подготовки поступят 5 полноприводных "Камазов". Для обогрева городка приобретено и уже работают 150 теплообменников. Подготовку мобилизованных и добровольцев проводят 45 инструкторов.Кроме этого, Сергей Цивилев отметил особо отличившихся в боевой подготовке наградами Кузбасса.
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сергей цивилев, юрга, кемеровская область, частичная мобилизация в россии
Сергей Цивилев, Юрга, Кемеровская область, Частичная мобилизация в России
14:53 14.11.2022 (обновлено: 15:07 14.11.2022)
 
В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных

Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время посещения учебного центра в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные и добровольцы
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время посещения учебного центра в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные и добровольцы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 14 ноя – РИА Новости. Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева, посетившего учебный центр в Юрге.
"Все, что мы можем, все, что в наших силах, со стороны правительства Кузбасса будет сделано. Каждый кузбасский военнослужащий будет в полном объеме укомплектован, дополнительная амуниция поступит в ближайшее время. Каждому из вас будет выдаваться дополнительный набор из Кузбасса, в который будет входить тактический рюкзак, балаклава, тактические перчатки, наколенники и налокотники, тактические очки, поясная и плечевая разгрузка, а также термос, медицинская сумка, котелок с фляжкой", — приводятся в сообщении слова главы региона.
© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время посещения учебного центра в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные и добровольцы
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время посещения учебного центра в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные и добровольцы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время посещения учебного центра в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные и добровольцы
Отмечается, что на территории центра открыт пункт приема обращений, куда может обратиться с личными просьбами каждый боец, в том числе по вопросам помощи семье.
Также со ссылкой на губернатора сообщается, что для отработки навыков вождения военнослужащих в конце следующей недели в центр подготовки поступят 5 полноприводных "Камазов". Для обогрева городка приобретено и уже работают 150 теплообменников. Подготовку мобилизованных и добровольцев проводят 45 инструкторов.
Кроме этого, Сергей Цивилев отметил особо отличившихся в боевой подготовке наградами Кузбасса.
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Сергей ЦивилевЮргаКемеровская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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