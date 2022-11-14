https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831376559.html

В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных

В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022

В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных

Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:53

2022-11-14T14:53

2022-11-14T15:07

сергей цивилев

юрга

кемеровская область

частичная мобилизация в россии

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КЕМЕРОВО, 14 ноя – РИА Новости. Правительство Кузбасса продолжает обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева, посетившего учебный центр в Юрге."Все, что мы можем, все, что в наших силах, со стороны правительства Кузбасса будет сделано. Каждый кузбасский военнослужащий будет в полном объеме укомплектован, дополнительная амуниция поступит в ближайшее время. Каждому из вас будет выдаваться дополнительный набор из Кузбасса, в который будет входить тактический рюкзак, балаклава, тактические перчатки, наколенники и налокотники, тактические очки, поясная и плечевая разгрузка, а также термос, медицинская сумка, котелок с фляжкой", — приводятся в сообщении слова главы региона.Отмечается, что на территории центра открыт пункт приема обращений, куда может обратиться с личными просьбами каждый боец, в том числе по вопросам помощи семье.Также со ссылкой на губернатора сообщается, что для отработки навыков вождения военнослужащих в конце следующей недели в центр подготовки поступят 5 полноприводных "Камазов". Для обогрева городка приобретено и уже работают 150 теплообменников. Подготовку мобилизованных и добровольцев проводят 45 инструкторов.Кроме этого, Сергей Цивилев отметил особо отличившихся в боевой подготовке наградами Кузбасса.

https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830401670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей цивилев, юрга, кемеровская область, частичная мобилизация в россии