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Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831366470.html
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:13
2022-11-14T14:19
специальная военная операция на украине
алтайский край
частичная мобилизация в россии
владимир путин
виктор томенко
россия
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей должны быть первостепенны.Путин провел встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко."Я с коллегами, когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, - поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", - сказал Путин.Ранее глава государства говорил, что и сам намерен пообщаться с мобилизованными, чтобы получить обратную связь.
https://ria.ru/20221113/svo-1831122946.html
алтайский край
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алтайский край, частичная мобилизация в россии, владимир путин, виктор томенко, россия, политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Алтайский край, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Виктор Томенко, Россия, Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 14.11.2022 (обновлено: 14:19 14.11.2022)
 
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных

Путин обратил внимание алтайского главы Томенко на необходимость поддержки мобилизованных

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей должны быть первостепенны.
Путин провел встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко.
"Я с коллегами, когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, - поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", - сказал Путин.
Ранее глава государства говорил, что и сам намерен пообщаться с мобилизованными, чтобы получить обратную связь.
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Специальная военная операция на УкраинеАлтайский крайЧастичная мобилизация в РоссииВладимир ПутинВиктор ТоменкоРоссияПолитикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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