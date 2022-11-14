https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831366470.html

Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных

Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022

Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:13

2022-11-14T14:13

2022-11-14T14:19

специальная военная операция на украине

алтайский край

частичная мобилизация в россии

владимир путин

виктор томенко

россия

политика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей должны быть первостепенны.Путин провел встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко."Я с коллегами, когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, - поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", - сказал Путин.Ранее глава государства говорил, что и сам намерен пообщаться с мобилизованными, чтобы получить обратную связь.

https://ria.ru/20221113/svo-1831122946.html

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Кирилл Волков

алтайский край, частичная мобилизация в россии, владимир путин, виктор томенко, россия, политика, ситуация в днр и лнр