https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831366470.html
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:13
2022-11-14T14:13
2022-11-14T14:19
специальная военная операция на украине
алтайский край
частичная мобилизация в россии
владимир путин
виктор томенко
россия
политика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831365687_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7860dd0529083871ff177d3f912d727e.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей должны быть первостепенны.Путин провел встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко."Я с коллегами, когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, - поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", - сказал Путин.Ранее глава государства говорил, что и сам намерен пообщаться с мобилизованными, чтобы получить обратную связь.
https://ria.ru/20221113/svo-1831122946.html
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831365687_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e6b06630117d7975cb1c1339da8d1d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, частичная мобилизация в россии, владимир путин, виктор томенко, россия, политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Алтайский край, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Виктор Томенко, Россия, Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 14.11.2022 (обновлено: 14:19 14.11.2022)
Путин поручил главе Алтайского края поддержать мобилизованных
Путин обратил внимание алтайского главы Томенко на необходимость поддержки мобилизованных
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелегкую и рискованную работу, поэтому вопросы поддержки их семей должны быть первостепенны.
Путин провел встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко
.
"Я с коллегами, когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, - поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", - сказал Путин.
Ранее глава государства говорил, что и сам намерен пообщаться с мобилизованными, чтобы получить обратную связь.