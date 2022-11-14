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ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным - РИА Новости, 14.11.2022
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ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным
ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным - РИА Новости, 14.11.2022
ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным
"Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным, всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:45
2022-11-14T13:51
общество
единая россия
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным, всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным и их семьям. Большая часть касается предоставления льгот и социальных гарантий, а также решения бытовых вопросов", - сказано в сообщении.Отмечается, что всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, в которых затронуты вопросы предоставления кредитных каникул, ошибочной мобилизации, трудовых гарантий и получения положенных выплат."Меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных по инициативе "Единой России" приняты в 80 регионах. Наиболее широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, бесплатное питание для детей мобилизованных в школах и вузах, компенсация расходов на детские сады и транспортные льготы, льготные путевки в санатории, бесплатная юридическая и психологическая помощь", - приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой.Также во всех регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку оказывают волонтеры партии и движения "Мы вместе", уточнили в пресс-службе. Всего в этой работе сейчас задействованы около 5 тысяч волонтеров ЕР."Большую работу партия проводит и на уровне муниципалитетов, своих местных отделений. За семьями мобилизованных закреплены депутаты разных уровней, в том числе ОМСУ. Активно помогают представители бизнеса, общественные организации, жители городов и сельских территорий", - добавила Лантратова.
https://ria.ru/20221113/feyk-1831223535.html
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общество, единая россия, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Россия
13:45 14.11.2022 (обновлено: 13:51 14.11.2022)
 
ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным

ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным и их семьям

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным, всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным и их семьям. Большая часть касается предоставления льгот и социальных гарантий, а также решения бытовых вопросов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, в которых затронуты вопросы предоставления кредитных каникул, ошибочной мобилизации, трудовых гарантий и получения положенных выплат.
"Меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных по инициативе "Единой России" приняты в 80 регионах. Наиболее широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, бесплатное питание для детей мобилизованных в школах и вузах, компенсация расходов на детские сады и транспортные льготы, льготные путевки в санатории, бесплатная юридическая и психологическая помощь", - приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой.
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Также во всех регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку оказывают волонтеры партии и движения "Мы вместе", уточнили в пресс-службе. Всего в этой работе сейчас задействованы около 5 тысяч волонтеров ЕР.
"Большую работу партия проводит и на уровне муниципалитетов, своих местных отделений. За семьями мобилизованных закреплены депутаты разных уровней, в том числе ОМСУ. Активно помогают представители бизнеса, общественные организации, жители городов и сельских территорий", - добавила Лантратова.
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