https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831357038.html

ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным

ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным - РИА Новости, 14.11.2022

ЕР отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным

"Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным, всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:45

2022-11-14T13:45

2022-11-14T13:51

общество

единая россия

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным, всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" отработала 13 тысяч обращений о помощи мобилизованным и их семьям. Большая часть касается предоставления льгот и социальных гарантий, а также решения бытовых вопросов", - сказано в сообщении.Отмечается, что всего в партию поступило более 16 тысяч обращений, в которых затронуты вопросы предоставления кредитных каникул, ошибочной мобилизации, трудовых гарантий и получения положенных выплат."Меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных по инициативе "Единой России" приняты в 80 регионах. Наиболее широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, бесплатное питание для детей мобилизованных в школах и вузах, компенсация расходов на детские сады и транспортные льготы, льготные путевки в санатории, бесплатная юридическая и психологическая помощь", - приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой.Также во всех регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку оказывают волонтеры партии и движения "Мы вместе", уточнили в пресс-службе. Всего в этой работе сейчас задействованы около 5 тысяч волонтеров ЕР."Большую работу партия проводит и на уровне муниципалитетов, своих местных отделений. За семьями мобилизованных закреплены депутаты разных уровней, в том числе ОМСУ. Активно помогают представители бизнеса, общественные организации, жители городов и сельских территорий", - добавила Лантратова.

https://ria.ru/20221113/feyk-1831223535.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, единая россия, частичная мобилизация в россии, россия