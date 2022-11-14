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В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы - РИА Новости, 14.11.2022
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В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы
В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы - РИА Новости, 14.11.2022
В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы
Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в ЕС из-за стремления США переместить центр геополитической тяжести в Восточную Европу,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T04:12
2022-11-14T04:12
европа
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германия
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в мире
украина
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в ЕС из-за стремления США переместить центр геополитической тяжести в Восточную Европу, говорится в статье Guardian.В статье приводятся данные о том, что США уже "вкачивают деньги и технологии" в Восточную Европу. Взамен Вашингтон требует то, что ему не могут дать Париж и Берлин, а именно "четкую позицию в отношениях с Китаем"."Литва была готова рискнуть торговыми отношениями с Китаем, чтобы угодить Вашингтону, Украина и Чехия переключились на поставки ядерного топлива из США. Недавно Польша заключила контракт с американской компанией на строительство своей первой атомной электростанции", — привело примеры издание.Западноевропейцы не готовы мириться со смещением геополитического центра тяжести Европы на восток и усилением влияния США на континенте, добавила газета, отметив общие положения внешнеполитических стратегий Франции, Германии и России.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что демократическое, более справедливое мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия. В свою очередь, китайская газета "Хуаньцю шибао" писала, что США используют украинских кризис для установления еще большего контроля над Европой.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самой Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221113/kolonna-1831119584.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221110/evropa-1830474386.html
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европа, сша, германия, евросоюз, в мире, украина, польша, франция, великобритания, китай, владимир путин, евразийский союз
Европа, США, Германия, Евросоюз, В мире, Украина, Польша, Франция, Великобритания, Китай, Владимир Путин, Евразийский Союз
04:12 14.11.2022
 
В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы

Guardian: США решили сместить центр тяжести в Европе с Франции и ФРГ на Польшу и Украину

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в ЕС из-за стремления США переместить центр геополитической тяжести в Восточную Европу, говорится в статье Guardian.
"Польша и Украина сегодня намного беднее Франции и Германии. Как они могут реально стать противодействующей силой в ЕС? Подобно многим послевоенным экономическим чудесам — таким, как в Южной Корее, Японии и Западной Германии, — это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка", — отметила газета.
В статье приводятся данные о том, что США уже "вкачивают деньги и технологии" в Восточную Европу. Взамен Вашингтон требует то, что ему не могут дать Париж и Берлин, а именно "четкую позицию в отношениях с Китаем".
"Литва была готова рискнуть торговыми отношениями с Китаем, чтобы угодить Вашингтону, Украина и Чехия переключились на поставки ядерного топлива из США. Недавно Польша заключила контракт с американской компанией на строительство своей первой атомной электростанции", — привело примеры издание.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 02:52
Глава МИД Франции заявила, что Европа должна быть более автономной от США
Западноевропейцы не готовы мириться со смещением геополитического центра тяжести Европы на восток и усилением влияния США на континенте, добавила газета, отметив общие положения внешнеполитических стратегий Франции, Германии и России.

"Франция и Германия в настоящее время поддерживают политику стратегической автономии для Европы, идею обороны и безопасности, которая однажды может привести к созданию армии ЕС. Россия выдвигала цель создания Евразийского Союза, простирающегося от Владивостока до Лиссабона. Что объединяет обе стратегии, так это отвращение к англосаксонскому доминированию в Европе", — резюмировала Guardian.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что демократическое, более справедливое мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия. В свою очередь, китайская газета "Хуаньцю шибао" писала, что США используют украинских кризис для установления еще большего контроля над Европой.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самой Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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10 ноября, 13:11В мире
Политолог: Европа либо станет колонией США и зачахнет, либо развалится
 
ЕвропаСШАГерманияЕвросоюзВ миреУкраинаПольшаФранцияВеликобританияКитайВладимир ПутинЕвразийский Союз
 
 
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