https://ria.ru/20221114/miroustroystvo-1831251073.html

В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы

В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы - РИА Новости, 14.11.2022

В Британии раскрыли план англосаксов по будущему устройству Европы

Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в ЕС из-за стремления США переместить центр геополитической тяжести в Восточную Европу,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T04:12

2022-11-14T04:12

2022-11-14T04:12

европа

сша

германия

евросоюз

в мире

украина

польша

франция

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в ЕС из-за стремления США переместить центр геополитической тяжести в Восточную Европу, говорится в статье Guardian.В статье приводятся данные о том, что США уже "вкачивают деньги и технологии" в Восточную Европу. Взамен Вашингтон требует то, что ему не могут дать Париж и Берлин, а именно "четкую позицию в отношениях с Китаем"."Литва была готова рискнуть торговыми отношениями с Китаем, чтобы угодить Вашингтону, Украина и Чехия переключились на поставки ядерного топлива из США. Недавно Польша заключила контракт с американской компанией на строительство своей первой атомной электростанции", — привело примеры издание.Западноевропейцы не готовы мириться со смещением геополитического центра тяжести Европы на восток и усилением влияния США на континенте, добавила газета, отметив общие положения внешнеполитических стратегий Франции, Германии и России.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что демократическое, более справедливое мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия. В свою очередь, китайская газета "Хуаньцю шибао" писала, что США используют украинских кризис для установления еще большего контроля над Европой.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самой Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221113/kolonna-1831119584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/evropa-1830474386.html

европа

сша

германия

украина

польша

франция

великобритания

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, сша, германия, евросоюз, в мире, украина, польша, франция, великобритания, китай, владимир путин, евразийский союз