https://ria.ru/20221114/meropriyatiya-1831622557.html

Экологические мероприятия пройдут в Москве в честь Дня рециклинга

Экологические мероприятия пройдут в Москве в честь Дня рециклинга - РИА Новости, 15.11.2022

Экологические мероприятия пройдут в Москве в честь Дня рециклинга

Эколого-просветительские мероприятия, приуроченные к Международному дню переработки вторсырья (Международному дню рециклинга), пройдут в экоцентрах и на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-14T14:16

2022-11-14T14:16

2022-11-15T14:17

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Эколого-просветительские мероприятия, приуроченные к Международному дню переработки вторсырья (Международному дню рециклинга), пройдут в экоцентрах и на природных территориях Москвы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды."ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проведет ряд эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к Международному дню переработки вторсырья (15 ноября). В экоцентрах и на природных территориях пройдут тематические занятия, лекции, мастер-классы, фестивали", - рассказали в департаменте.Так, специалисты устроят лекции и тематические занятия, посвященные переработке отходов. Участники познакомятся с системой раздельного сбора отходов в столице, узнают о маркировках и материалах, которые принимаются на переработку. Также посетителям расскажут о воздействии пластика на окружающую среду.Помимо этого, в течение недели пройдут мастер-классы, где посетители научатся использовать отходы, применяя творческий подход, дадут вторую жизнь старым вещам, используя разные художественные техники. А на фестивале "Дни вторичной переработки", организованном 19 ноября экоцентром "Московский эколог", посетители смогут принять участие в интересных играх и мастер-классах.В департаменте напомнили, что на природных территориях и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода" расположены пункты по приему раздельно собранных отходов - "Добробувь", "Добрые крышечки", "Добрые вещи", "Доброворот". Их основная задача – познакомить посетителей, в том числе детей, с правилами раздельного сбора отходов и рассказать, как их сортировать и утилизировать. В частности, за 9 месяцев 2022 года в пункты приема принесли около 20 тонн предметов и вещей.Помимо этого, принесли плоды и эколого-просветительские акции по раздельному сбору отходов. Акция в "Экошколе Кусково" за 9 месяцев 2022 года помогла собрать и передать на переработку более 4,5 тысячи килограммов отходов. Участники акции "Разделяй и здравствуй!" собрали свыше 5 тысяч килограммов вторсырья за тот же период. Акция "Собирай! Разделяй! Сдавай!", в рамках которой принимают на переработку небольшие пластиковые предметы, мелкие электроприборы, провода и батарейки, помогла собрать порядка 80 килограммов этих предметов за 9 месяцев этого года.

https://ria.ru/20221115/retsikling-1831337757.html

https://ria.ru/20221011/vtorsyre-1823125661.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, общество, городское хозяйство москвы