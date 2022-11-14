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ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга - РИА Новости, 14.11.2022
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ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга
ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга - РИА Новости, 14.11.2022
ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уверен, что ЕС не может "изменить мир" только санкциями. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:05
2022-11-14T12:05
в мире
жан ассельборн
люксембург (округ)
брюссель
иран
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уверен, что ЕС не может "изменить мир" только санкциями."Мы не можем изменить мир только санкциями, это очевидно. Но это все, что есть в нашем распоряжении", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Ассельборн отвечал на вопрос журналистов о новых санкциях против Ирана.Главы МИД ЕС на заседании в понедельник объявят о новом пакете антииранских санкций из-за внутренней ситуации в этой стране.
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в мире, жан ассельборн, люксембург (округ), брюссель, иран, евросоюз
В мире, Жан Ассельборн, Люксембург (округ), Брюссель, Иран, Евросоюз
12:05 14.11.2022
 
ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга

Глава МИД Люксембурга Ассельборн уверен, что ЕС не может изменить мир только санкциями

© Depositphotos.com / SabinoparenteВид города Люксембург
Вид города Люксембург - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Depositphotos.com / Sabinoparente
Вид города Люксембург. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уверен, что ЕС не может "изменить мир" только санкциями.
"Мы не можем изменить мир только санкциями, это очевидно. Но это все, что есть в нашем распоряжении", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Ассельборн отвечал на вопрос журналистов о новых санкциях против Ирана.
Главы МИД ЕС на заседании в понедельник объявят о новом пакете антииранских санкций из-за внутренней ситуации в этой стране.
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В миреЖан АссельборнЛюксембург (округ)БрюссельИранЕвросоюз
 
 
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