https://ria.ru/20221114/lyuksemburg-1831316829.html

ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга

ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга - РИА Новости, 14.11.2022

ЕС не изменит мир санкциями, заявил глава МИД Люксембурга

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уверен, что ЕС не может "изменить мир" только санкциями. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:05

2022-11-14T12:05

2022-11-14T12:05

в мире

жан ассельборн

люксембург (округ)

брюссель

иран

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уверен, что ЕС не может "изменить мир" только санкциями."Мы не можем изменить мир только санкциями, это очевидно. Но это все, что есть в нашем распоряжении", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Ассельборн отвечал на вопрос журналистов о новых санкциях против Ирана.Главы МИД ЕС на заседании в понедельник объявят о новом пакете антииранских санкций из-за внутренней ситуации в этой стране.

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813071434.html

люксембург (округ)

брюссель

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жан ассельборн, люксембург (округ), брюссель, иран, евросоюз