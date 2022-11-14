https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:36
2022-11-14T12:36
2022-11-14T13:22
большая двадцатка
саммит g20
в мире
сергей лавров
россия
сша
мария захарова
сергей рябков
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ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений."Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/zakharova-1831335286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, саммит g20, в мире, сергей лавров, россия, сша, мария захарова, сергей рябков
Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Рябков
12:36 14.11.2022 (обновлено: 13:22 14.11.2022)
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20
Глава МИД Лавров заявил, что у него запланировано несколько встреч на полях саммита G20