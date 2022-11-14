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Лавров рассказал о плане работы на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
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Лавров рассказал о плане работы на саммите G20
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:36
2022-11-14T13:22
большая двадцатка
саммит g20
в мире
сергей лавров
россия
сша
мария захарова
сергей рябков
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ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений."Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".
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большая двадцатка, саммит g20, в мире, сергей лавров, россия, сша, мария захарова, сергей рябков
Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Рябков
12:36 14.11.2022 (обновлено: 13:22 14.11.2022)
 
Лавров рассказал о плане работы на саммите G20

Глава МИД Лавров заявил, что у него запланировано несколько встреч на полях саммита G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений.
"Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 12:47В мире
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Большая двадцаткаСаммит G20В миреСергей ЛавровРоссияСШАМария ЗахароваСергей Рябков
 
 
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