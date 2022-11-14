https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html

Лавров рассказал о плане работы на саммите G20

Лавров рассказал о плане работы на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022

Лавров рассказал о плане работы на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:36

2022-11-14T12:36

2022-11-14T13:22

большая двадцатка

саммит g20

в мире

сергей лавров

россия

сша

мария захарова

сергей рябков

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ДЕНПАСАР, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после ложных сообщений о госпитализации заявил, что на завтра у него запланировано несколько выступлений."Ну естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию", - сказал он, видео разместила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков российская сторона не планировала организовывать контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, американцы знают российскую позицию "по всем аспектам".

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/zakharova-1831335286.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

большая двадцатка, саммит g20, в мире, сергей лавров, россия, сша, мария захарова, сергей рябков