https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332181.html

Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации

Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации - РИА Новости, 14.11.2022

Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:35

2022-11-14T12:35

2022-11-14T13:34

россия

мария захарова

сергей лавров

политика

индонезия

бали

большая двадцатка

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним.На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20."Западным журналистам (желаю) быть почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы РФ, которые игнорируются", - заявил Лавров на видео.Глава МИД, комментируя слухи о своем недомогании, заявил, что про президента РФ Владимира Путина уже лет 10 пишут, что он заболел, добавил министр."И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", - сказал Лавров.Он также поблагодарил российских граждан "за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях".Ранее ряд западных СМИ сообщил, что министр госпитализирован в Индонезии на Бали.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html

https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html

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индонезия

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"Западным журналистам быть почестнее". Лавров прокомментировал фейк о своей госпитализации Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20. 2022-11-14T12:35 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мария захарова, сергей лавров, политика, индонезия, бали, большая двадцатка