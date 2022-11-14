https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332181.html
Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации
Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации - РИА Новости, 14.11.2022
Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:35
2022-11-14T12:35
2022-11-14T13:34
россия
мария захарова
сергей лавров
политика
индонезия
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большая двадцатка
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним.На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20."Западным журналистам (желаю) быть почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы РФ, которые игнорируются", - заявил Лавров на видео.Глава МИД, комментируя слухи о своем недомогании, заявил, что про президента РФ Владимира Путина уже лет 10 пишут, что он заболел, добавил министр."И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", - сказал Лавров.Он также поблагодарил российских граждан "за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях".Ранее ряд западных СМИ сообщил, что министр госпитализирован в Индонезии на Бали.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html
https://ria.ru/20221114/lavrov-1831332588.html
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"Западным журналистам быть почестнее". Лавров прокомментировал фейк о своей госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20.
2022-11-14T12:35
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россия, мария захарова, сергей лавров, политика, индонезия, бали, большая двадцатка
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Политика, Индонезия, Бали, Большая двадцатка
12:35 14.11.2022 (обновлено: 13:34 14.11.2022)
Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации
Захарова выложила видео с главой МИД Лавровым после сообщений о его госпитализации