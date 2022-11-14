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Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации - РИА Новости, 14.11.2022
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Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации
Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации - РИА Новости, 14.11.2022
Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:35
2022-11-14T13:34
россия
мария захарова
сергей лавров
политика
индонезия
бали
большая двадцатка
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним.На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20."Западным журналистам (желаю) быть почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы РФ, которые игнорируются", - заявил Лавров на видео.Глава МИД, комментируя слухи о своем недомогании, заявил, что про президента РФ Владимира Путина уже лет 10 пишут, что он заболел, добавил министр."И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", - сказал Лавров.Он также поблагодарил российских граждан "за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях".Ранее ряд западных СМИ сообщил, что министр госпитализирован в Индонезии на Бали.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html
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"Западным журналистам быть почестнее". Лавров прокомментировал фейк о своей госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20.
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россия, мария захарова, сергей лавров, политика, индонезия, бали, большая двадцатка
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Политика, Индонезия, Бали, Большая двадцатка
12:35 14.11.2022 (обновлено: 13:34 14.11.2022)
 
Захарова выложила видео с Лавровым после сообщений о его госпитализации

Захарова выложила видео с главой МИД Лавровым после сообщений о его госпитализации

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений некоторых СМИ о якобы имевшей место госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии опубликовала видео с ним.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Захаровой, Лавров сидит в отеле и работает с документами, готовясь к предстоящим мероприятиям G20.
"Западным журналистам (желаю) быть почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы РФ, которые игнорируются", - заявил Лавров на видео.
Глава МИД, комментируя слухи о своем недомогании, заявил, что про президента РФ Владимира Путина уже лет 10 пишут, что он заболел, добавил министр.
"И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике", - сказал Лавров.
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Он также поблагодарил российских граждан "за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях".
Ранее ряд западных СМИ сообщил, что министр госпитализирован в Индонезии на Бали.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
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