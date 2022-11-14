https://ria.ru/20221114/kurer-1831350476.html

Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами

Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами - РИА Новости, 14.11.2022

Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами

Заказчик дважды ударил ножом курьера из-за возникшей задержки с оформлением документов в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:26

2022-11-14T13:26

2022-11-14T13:26

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Заказчик дважды ударил ножом курьера из-за возникшей задержки с оформлением документов в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает региональное управление СК РФ.По версии следствия, утром 11 ноября 50-летний мужчина возле заправочной станции на Северном шоссе города Дзержинска нанес два ножевых ранения 52-летнему мужчине. Пострадавший вырвался и побежал в сторону заправки. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Спасти жизнь раненому удалось благодаря своевременной помощи врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ)."Обвиняемый попытался скрыться на своей автомашине, но на выезде из Дзержинска был задержан сотрудниками ГИБДД. Мужчина заключен под стражу. Как установили следователи, потерпевший выполнял курьерские обязанности и доставил обвиняемому заказ. Из-за заминки при подписании документов между мужчинами и произошел конфликт", - говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области.

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область