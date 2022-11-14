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Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами - РИА Новости, 14.11.2022
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Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами
Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами - РИА Новости, 14.11.2022
Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами
Заказчик дважды ударил ножом курьера из-за возникшей задержки с оформлением документов в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:26
2022-11-14T13:26
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Заказчик дважды ударил ножом курьера из-за возникшей задержки с оформлением документов в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает региональное управление СК РФ.По версии следствия, утром 11 ноября 50-летний мужчина возле заправочной станции на Северном шоссе города Дзержинска нанес два ножевых ранения 52-летнему мужчине. Пострадавший вырвался и побежал в сторону заправки. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Спасти жизнь раненому удалось благодаря своевременной помощи врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ)."Обвиняемый попытался скрыться на своей автомашине, но на выезде из Дзержинска был задержан сотрудниками ГИБДД. Мужчина заключен под стражу. Как установили следователи, потерпевший выполнял курьерские обязанности и доставил обвиняемому заказ. Из-за заминки при подписании документов между мужчинами и произошел конфликт", - говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области.
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
13:26 14.11.2022
 
Нижегородский курьер получил удары ножом из-за заминки с документами

Нижегородский курьер получил два ножевых ранения от заказчика из-за заминки с документами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Заказчик дважды ударил ножом курьера из-за возникшей задержки с оформлением документов в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, утром 11 ноября 50-летний мужчина возле заправочной станции на Северном шоссе города Дзержинска нанес два ножевых ранения 52-летнему мужчине. Пострадавший вырвался и побежал в сторону заправки. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Спасти жизнь раненому удалось благодаря своевременной помощи врачей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ).
"Обвиняемый попытался скрыться на своей автомашине, но на выезде из Дзержинска был задержан сотрудниками ГИБДД. Мужчина заключен под стражу. Как установили следователи, потерпевший выполнял курьерские обязанности и доставил обвиняемому заказ. Из-за заминки при подписании документов между мужчинами и произошел конфликт", - говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области.
Наталья Крылова - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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