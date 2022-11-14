Резидент ОЭЗ Москвы открыл зону таможенного контроля в Печатниках
© Фото : пресс-служба ДИППЗона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
© Фото : пресс-служба ДИПП
Зона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Компания "Электромобили Мануфэкчуринг рус" на своей промышленной площадке в Печатниках организовала зону таможенного контроля, воспользовавшись преференциями, которые дает статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Производитель электрогрузовиков станет одним из первых десяти резидентов, организовавших в ОЭЗ зону таможенного контроля. Для компаний-резидентов действуют нулевые ставки таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
© Фото : пресс-служба ДИППЗона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
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Зона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППЗона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
2 из 2
Зона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
Зона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Зона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
© Фото : пресс-служба ДИПП
Он добавил, что в прошлом году такие зоны открыли пять резидентов ОЭЗ, получив в результате налоговую выгоду в 143 миллиона рублей. В этом году преференцией воспользовались еще четыре резидента.
В сообщении отмечается, что новый таможенный объект был проинспектирован Научно-инновационным таможенным постом Московской областной таможни, который подтвердил его соответствие установленным требованиям. Зона таможенного контроля "Электромобили Мануфэкчуринг рус" занимает более 800 квадратных метров в двух цехах предприятия, где имеются основные и запасные выходы, оснащенные информационными системами контроля доступа, сигнализацией, системой видеонаблюдения, трансляция с которой выведена в таможенный орган. Также имеется специальное ограждение, исключающее бесконтрольный доступ к размещенным внутри товарам.
"Производство электрогрузовиков ориентировано на максимальное применение российского сырья и комплектующих. Но для комплектации производственных линий частично требуется импортное оборудование, включая сварочные, токарные, фрезерные станки, установки лазерной резки. Нулевые ставки пошлин и НДС снизят затраты на это оборудование примерно на треть. Предполагаемая экономия - порядка 150 миллионов рублей", – отметил генеральный директор "Электромобили Мануфэкчуринг рус" Илья Рашкин.
© Фото : пресс-служба ДИППЗона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках
© Фото : пресс-служба ДИПП
Зона таможенного контроля на промышленной площадке компании "Электромобили Мануфэкчуринг рус" в Печатниках