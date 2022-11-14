15:33 14.11.2022 (обновлено: 15:34 14.11.2022)
Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине
France-Presse: Макрон хочет попросить Си Цзиньпина оказать давление на Россию по Украине
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать "давление на Россию" в ситуации с Украиной, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент Франции прибыл на Бали для участия в саммите G20. Отмечается, что Макрон встретится с китайским лидером во вторник в кулуарах саммита G20. По данным агентства, французский президент скажет китайскому коллеге, что "его интерес также заключается в том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право".
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Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.