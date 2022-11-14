https://ria.ru/20221114/kitay-1831388832.html

Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине

Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине - РИА Новости, 14.11.2022

Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать "давление на Россию" в ситуации с Украиной, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:33

2022-11-14T15:33

2022-11-14T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

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китай

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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать "давление на Россию" в ситуации с Украиной, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Президент Франции прибыл на Бали для участия в саммите G20. Отмечается, что Макрон встретится с китайским лидером во вторник в кулуарах саммита G20. По данным агентства, французский президент скажет китайскому коллеге, что "его интерес также заключается в том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право".Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20221113/motorsich-1830944180.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, си цзиньпин, россия, украина, франция, китай, большая двадцатка, ситуация в днр и лнр