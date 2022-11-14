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Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/kitay-1831388832.html
Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине
Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать "давление на Россию" в ситуации с Украиной, сообщает агентство Франс... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:33
2022-11-14T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
си цзиньпин
россия
украина
франция
китай
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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать "давление на Россию" в ситуации с Украиной, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Президент Франции прибыл на Бали для участия в саммите G20. Отмечается, что Макрон встретится с китайским лидером во вторник в кулуарах саммита G20. По данным агентства, французский президент скажет китайскому коллеге, что "его интерес также заключается в том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право".Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221113/motorsich-1830944180.html
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в мире, эммануэль макрон, си цзиньпин, россия, украина, франция, китай, большая двадцатка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Россия, Украина, Франция, Китай, Большая двадцатка, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:33 14.11.2022 (обновлено: 15:34 14.11.2022)
 
Макрон планирует попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине

France-Presse: Макрон хочет попросить Си Цзиньпина оказать давление на Россию по Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать "давление на Россию" в ситуации с Украиной, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент Франции прибыл на Бали для участия в саммите G20. Отмечается, что Макрон встретится с китайским лидером во вторник в кулуарах саммита G20. По данным агентства, французский президент скажет китайскому коллеге, что "его интерес также заключается в том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право".
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич и представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 08:00
"Это грабеж": Китай не ожидал от Украины такого шага
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, в диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле". Макрон призывал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг отмечал, что дверь для переговоров Москвы и Киева должна оставаться открытой. Грушко назвал эти слова риторикой и отметил, что РФ не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронСи ЦзиньпинРоссияУкраинаФранцияКитайБольшая двадцаткаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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