https://ria.ru/20221114/kishinev-1831395435.html

Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор"

Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор" - РИА Новости, 14.11.2022

Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор"

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на митинг перед зданием Апелляционной палаты Кишинева, требуя освободить из-под ареста... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:56

2022-11-14T15:56

2022-11-14T15:56

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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на митинг перед зданием Апелляционной палаты Кишинева, требуя освободить из-под ареста региональных лидеров политсилы.Партия "Шор" с 18 сентября проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста, в начала ноября правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей политсилы, их доставили в СИЗО без предъявления обвинений. Позже Антикоррупционная прокуратура сообщила, что задержания произошли в рамках расследования дела о незаконном финансировании партии "Шор"."Эта власть неспособна руководить страной. Вместо поиска решений для выхода из кризисов, правящая элита преследует оппозицию. Наше требование – освободите наших коллег, займитесь экономикой", - заявил на митинге почетный председатель политсилы Валерий Клименко.Участники пикета выражают недовольство по поводу роста цен на энергоресурсы, считая, что кризис в сфере энергетики произошел из-за попустительства правительства.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), девятую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221114/moldaviya-1831345216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, россия