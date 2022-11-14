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Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор" - РИА Новости, 14.11.2022
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Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор"
Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор" - РИА Новости, 14.11.2022
Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор"
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на митинг перед зданием Апелляционной палаты Кишинева, требуя освободить из-под ареста... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:56
2022-11-14T15:56
в мире
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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на митинг перед зданием Апелляционной палаты Кишинева, требуя освободить из-под ареста региональных лидеров политсилы.Партия "Шор" с 18 сентября проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста, в начала ноября правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей политсилы, их доставили в СИЗО без предъявления обвинений. Позже Антикоррупционная прокуратура сообщила, что задержания произошли в рамках расследования дела о незаконном финансировании партии "Шор"."Эта власть неспособна руководить страной. Вместо поиска решений для выхода из кризисов, правящая элита преследует оппозицию. Наше требование – освободите наших коллег, займитесь экономикой", - заявил на митинге почетный председатель политсилы Валерий Клименко.Участники пикета выражают недовольство по поводу роста цен на энергоресурсы, считая, что кризис в сфере энергетики произошел из-за попустительства правительства.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), девятую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, кишинев, молдавия, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия
15:56 14.11.2022
 
Манифестанты в Кишиневе потребовали освобождения членов партии "Шор"

Манифестанты в Кишиневе вышли к зданию суда, требуя освобождения членов партии "Шор"

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на митинг перед зданием Апелляционной палаты Кишинева, требуя освободить из-под ареста региональных лидеров политсилы.
Партия "Шор" с 18 сентября проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста, в начала ноября правоохранительные органы Молдавии задержали восемь представителей политсилы, их доставили в СИЗО без предъявления обвинений. Позже Антикоррупционная прокуратура сообщила, что задержания произошли в рамках расследования дела о незаконном финансировании партии "Шор".
Жители Кишинева на митинге перед встречей президента Молдавии Майи Санду и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:15
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"Эта власть неспособна руководить страной. Вместо поиска решений для выхода из кризисов, правящая элита преследует оппозицию. Наше требование – освободите наших коллег, займитесь экономикой", - заявил на митинге почетный председатель политсилы Валерий Клименко.
Участники пикета выражают недовольство по поводу роста цен на энергоресурсы, считая, что кризис в сфере энергетики произошел из-за попустительства правительства.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), девятую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 22:27
Полиция Молдавии отказывается признавать протест партии "Шор" мирной акцией
 
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