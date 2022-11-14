https://ria.ru/20221114/kherson-1831378988.html

Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми - РИА Новости, 14.11.2022

Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Читателей британской Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которые опубликовало издание. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:02

2022-11-14T15:02

2022-11-14T16:27

в мире

сергей суровикин

сергей шойгу

херсон

херсонская область

днепр (река)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читателей британской Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которые опубликовало издание.Они осудили этот поступок, а также подход газеты к освещению инцидента."Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем", — осудил жестокость украинцев AZEL."Это просто бесчеловечно", — написал hgdsri."Налицо нарушение прав человека", — констатировал Wiskas69."Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?" — возмутился jimnyj."Средневековье", — высказался Cokiecoke."Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!" — отметил jkis.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831309501.html

https://ria.ru/20221110/kherson-1830619123.html

https://ria.ru/20221114/kherson-1831258043.html

херсон

херсонская область

днепр (река)

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в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, херсонская область , днепр (река)