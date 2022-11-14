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Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми - РИА Новости, 14.11.2022
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Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми - РИА Новости, 14.11.2022
Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Читателей британской Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которые опубликовало издание. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:02
2022-11-14T16:27
в мире
сергей суровикин
сергей шойгу
херсон
херсонская область
днепр (река)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читателей британской Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которые опубликовало издание.Они осудили этот поступок, а также подход газеты к освещению инцидента."Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем", — осудил жестокость украинцев AZEL."Это просто бесчеловечно", — написал hgdsri."Налицо нарушение прав человека", — констатировал Wiskas69."Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?" — возмутился jimnyj."Средневековье", — высказался Cokiecoke."Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!" — отметил jkis.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831309501.html
https://ria.ru/20221110/kherson-1830619123.html
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херсон
херсонская область
днепр (река)
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в мире, сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, херсонская область , днепр (река)
В мире, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсон, Херсонская область , Днепр (река)
15:02 14.11.2022 (обновлено: 16:27 14.11.2022)
 
Британцев шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Читателей британской Daily Mail шокировали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читателей британской Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которые опубликовало издание.
Они осудили этот поступок, а также подход газеты к освещению инцидента.
"Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем", — осудил жестокость украинцев AZEL.
"Это просто бесчеловечно", — написал hgdsri.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Мэр Херсона заявил, что украинские власти ищут неугодных в городе
"Налицо нарушение прав человека", — констатировал Wiskas69.
"Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?" — возмутился jimnyj.
"Средневековье", — высказался Cokiecoke.
"Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!" — отметил jkis.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Журналисты - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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В миреСергей СуровикинСергей ШойгуХерсонХерсонская областьДнепр (река)
 
 
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