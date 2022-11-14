09:00 14.11.2022 (обновлено: 09:13 14.11.2022)
Собачье сердце: как канистерапия помогает детям социализироваться
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Использование собак-терапевтов – канистерапия – давно сложившаяся практика при решении проблем социальной адаптации и детей с ограниченными возможностями. Ею занимаются, как правило, кинологи в связке с психологами. Такая комплексная работа способствует улучшению состояния детей и их интеграции в социум. В случае с сотрудницей Пожарно-спасательного центра эта работа стала многолетним хобби, которому она старается посвящать свободное от основной деятельности время. Корреспондент РИА Новости отправился в Рассказовку и побеседовал с кинологом, для которой волонтерство стало образом жизни.
Лесные маневры
Аварийно-спасательный отряд №6 Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы расположился неподалеку от станции метро "Рассказовка" в двухэтажном здании. На входе нас встречает кинолог Ирина Осипова и мы проходим на внутреннюю территорию. Здесь за забором находится вольер с ее подопечной – австралийской овчаркой Никки. Вместе с собакой мы проходим на площадку для тренировок, где Никки послушно выполняет все команды.
"Собаку я завела 9,5 лет назад для поисково-спасательных работ. В то время в качестве волонтера участвовала в поиске людей с "Лиза Алерт". Потом устроилась в Мособлпожспас кинологом, разумеется, вместе со своей собакой. И уже в прошлом году перешла в ПСЦ", – рассказывает Ирина.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой
Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой
Чаще всего в рамках дежурства она отправляется с Никки на поиски потерявшихся людей. В зоне ее ответственности леса и парки Москвы и Новой Москвы.
"К этому моменту они устают, могут присесть или даже заснуть, то есть становятся статичными и менее заметными. Если мы будем в лесу в грибной сезон искать такого человека и в округе окажется еще 5 грибников, то она найдет их всех. Мы обучаем собак обозначать найденного человека лаем", – поясняет кинолог.
"Если собака убежала вперед, то будет обозначать голосом нашедшего человека. Все эти команды и маневры мы тренируем. У нас происходит моделирование ситуаций. Ходим с собакой по лесу, имитируем поисковую операцию. Где-то лесу будет лежать или сидеть наш сотрудник, выполняющий роль "потеряшки". Никки должна его найти", – говорит специалист.
Ирина подчеркивает, что в ПСЦ у всех кинологов свои собаки и они аттестованы. Экзамен проходит в три этапа. Сначала проверка послушания и ловкости, а именно ходьба по снарядам, преодоление барьеров, горки и качелей. Многие из этих элементов есть и на территории аварийно-спасательного отряда №6, где работает кинолог.
"Если ты прошел первый этап, то допускаешься до второго. Это моделирование обрушения здания или поиск в лесу, тут уж какой жребий вытянешь. В лесу три статиста, которые разбрелись в разные стороны от дороги или тропинки. За 20 минут собака должна найти всех. На завале такие же временные рамки и столько же людей", – поясняет Ирина.
Когда дружба помогает
Работа кинологом на протяжении всей карьеры у Ирины сопровождалась волонтерской деятельностью. Когда она была добровольцем, один из инструкторов рассказал ей о канистерапии и предложил попробовать заниматься с детьми.
"Сходила один раз, понравилось. Это был городской психолого-педагогический центр, где я и занимаюсь с детьми до сих пор", – отмечает она.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Ирина работает в связке с другими специалистами, которые привлекают собаку по мере необходимости. "В центре есть психолог, дефектолог, логопед. Они работают с разными детьми – это могут быть аутисты, дети с синдромом Дауна или с ДЦП. Сначала проходит консилиум, и только после этого детей направляют к необходимым специалистам. В том числе им может понадобится моя помощь", – поясняет она.
В первую очередь, собака помогает таким детям бороться со страхами и выстраивать коммуникации. Порой ребенок может боятся выйти к доске в школе или ни с кем не общается. Через собаку он может проработать эти проблемные моменты.
"Это делается совместными усилиями. Есть психолог и я с собакой. Ребенок начинает командовать Никки, она выполняет все сказанное, в итоге у ребенка появляется уверенность. Он открывается миру", – объясняет процесс Ирина.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Очень часто в практике встречаются дети, которые боятся собак, а родители при этом хотят ее завести.
"Корни проблем могут быть разные, например, был негативный опыт общения с животным. Бывает, что страх ребёнок перенимает от члена семьи", – говорит кинолог.
В любом случае, сначала идет работа психолога, он должен все уточнить и выяснить все детали. Только после этого он решает, нужна ли собака. Иногда достаточно, если собака просто лежала в углу. А иногда дети играют с ней, кидают мячик. "И им уже становится легче", – поясняет Ирина.
По ее словам, Никки очень нравится детям, так как она не настырная, но при этом отзывчивая.
Так как дети очень дружелюбны по отношению к Никки и угощают ее кормом при любом случае, даже если она не выполняет их команды, то Ирине иногда приходится хитрить.
"Например, дети руководят собакой, отдают ей команды. Но собака знает, что в любом случае получит вкусняшку, независимо от того, что она сделает. Тогда я встаю сзади ребенка и показываю собаке, что делать. И ребенок доволен, потому что уверен, что собака его слушает, и Никки в точности выполняет все сказанное", – рассказывает кинолог.
Одно занятие длится, как правило, 30 минут, после чего собаке около часа нужен отдых, который она проводит в соседней комнате.
"Никки устает эмоционально, потому что дети любят с ней не только поиграть, но и поговорить, поплакаться "в жилетку". Ведь психолог для них по большому счету чужой человек, а собака – это инструмент, с помощью которого ребенок может раскрыться", – заключает Ирина.