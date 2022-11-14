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Собачье сердце: как канистерапия помогает детям социализироваться - РИА Новости, 14.11.2022
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Собачье сердце: как канистерапия помогает детям социализироваться
Собачье сердце: как канистерапия помогает детям социализироваться - РИА Новости, 14.11.2022
Собачье сердце: как канистерапия помогает детям социализироваться
Использование собак-терапевтов – канистерапия – давно сложившаяся практика при решении проблем социальной адаптации и детей с ограниченными возможностями. Ею... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:00
2022-11-14T09:13
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москва
собаки
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Использование собак-терапевтов – канистерапия – давно сложившаяся практика при решении проблем социальной адаптации и детей с ограниченными возможностями. Ею занимаются, как правило, кинологи в связке с психологами. Такая комплексная работа способствует улучшению состояния детей и их интеграции в социум. В случае с сотрудницей Пожарно-спасательного центра эта работа стала многолетним хобби, которому она старается посвящать свободное от основной деятельности время. Корреспондент РИА Новости отправился в Рассказовку и побеседовал с кинологом, для которой волонтерство стало образом жизни.Лесные маневрыАварийно-спасательный отряд №6 Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы расположился неподалеку от станции метро "Рассказовка" в двухэтажном здании. На входе нас встречает кинолог Ирина Осипова и мы проходим на внутреннюю территорию. Здесь за забором находится вольер с ее подопечной – австралийской овчаркой Никки. Вместе с собакой мы проходим на площадку для тренировок, где Никки послушно выполняет все команды."Собаку я завела 9,5 лет назад для поисково-спасательных работ. В то время в качестве волонтера участвовала в поиске людей с "Лиза Алерт". Потом устроилась в Мособлпожспас кинологом, разумеется, вместе со своей собакой. И уже в прошлом году перешла в ПСЦ", – рассказывает Ирина.Чаще всего в рамках дежурства она отправляется с Никки на поиски потерявшихся людей. В зоне ее ответственности леса и парки Москвы и Новой Москвы."К этому моменту они устают, могут присесть или даже заснуть, то есть становятся статичными и менее заметными. Если мы будем в лесу в грибной сезон искать такого человека и в округе окажется еще 5 грибников, то она найдет их всех. Мы обучаем собак обозначать найденного человека лаем", – поясняет кинолог.Ирина подчеркивает, что в ПСЦ у всех кинологов свои собаки и они аттестованы. Экзамен проходит в три этапа. Сначала проверка послушания и ловкости, а именно ходьба по снарядам, преодоление барьеров, горки и качелей. Многие из этих элементов есть и на территории аварийно-спасательного отряда №6, где работает кинолог."Если ты прошел первый этап, то допускаешься до второго. Это моделирование обрушения здания или поиск в лесу, тут уж какой жребий вытянешь. В лесу три статиста, которые разбрелись в разные стороны от дороги или тропинки. За 20 минут собака должна найти всех. На завале такие же временные рамки и столько же людей", – поясняет Ирина.Когда дружба помогаетРабота кинологом на протяжении всей карьеры у Ирины сопровождалась волонтерской деятельностью. Когда она была добровольцем, один из инструкторов рассказал ей о канистерапии и предложил попробовать заниматься с детьми."Сходила один раз, понравилось. Это был городской психолого-педагогический центр, где я и занимаюсь с детьми до сих пор", – отмечает она.Ирина работает в связке с другими специалистами, которые привлекают собаку по мере необходимости. "В центре есть психолог, дефектолог, логопед. Они работают с разными детьми – это могут быть аутисты, дети с синдромом Дауна или с ДЦП. Сначала проходит консилиум, и только после этого детей направляют к необходимым специалистам. В том числе им может понадобится моя помощь", – поясняет она.В первую очередь, собака помогает таким детям бороться со страхами и выстраивать коммуникации. Порой ребенок может боятся выйти к доске в школе или ни с кем не общается. Через собаку он может проработать эти проблемные моменты."Это делается совместными усилиями. Есть психолог и я с собакой. Ребенок начинает командовать Никки, она выполняет все сказанное, в итоге у ребенка появляется уверенность. Он открывается миру", – объясняет процесс Ирина.Очень часто в практике встречаются дети, которые боятся собак, а родители при этом хотят ее завести."Корни проблем могут быть разные, например, был негативный опыт общения с животным. Бывает, что страх ребёнок перенимает от члена семьи", – говорит кинолог.В любом случае, сначала идет работа психолога, он должен все уточнить и выяснить все детали. Только после этого он решает, нужна ли собака. Иногда достаточно, если собака просто лежала в углу. А иногда дети играют с ней, кидают мячик. "И им уже становится легче", – поясняет Ирина.По ее словам, Никки очень нравится детям, так как она не настырная, но при этом отзывчивая.Так как дети очень дружелюбны по отношению к Никки и угощают ее кормом при любом случае, даже если она не выполняет их команды, то Ирине иногда приходится хитрить.Одно занятие длится, как правило, 30 минут, после чего собаке около часа нужен отдых, который она проводит в соседней комнате."Никки устает эмоционально, потому что дети любят с ней не только поиграть, но и поговорить, поплакаться "в жилетку". Ведь психолог для них по большому счету чужой человек, а собака – это инструмент, с помощью которого ребенок может раскрыться", – заключает Ирина.
https://ria.ru/20220902/regbi-1813799690.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Собаки
09:00 14.11.2022 (обновлено: 09:13 14.11.2022)
 

Собачье сердце: как канистерапия помогает детям социализироваться

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Использование собак-терапевтов – канистерапия – давно сложившаяся практика при решении проблем социальной адаптации и детей с ограниченными возможностями. Ею занимаются, как правило, кинологи в связке с психологами. Такая комплексная работа способствует улучшению состояния детей и их интеграции в социум. В случае с сотрудницей Пожарно-спасательного центра эта работа стала многолетним хобби, которому она старается посвящать свободное от основной деятельности время. Корреспондент РИА Новости отправился в Рассказовку и побеседовал с кинологом, для которой волонтерство стало образом жизни.

Лесные маневры

Аварийно-спасательный отряд №6 Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы расположился неподалеку от станции метро "Рассказовка" в двухэтажном здании. На входе нас встречает кинолог Ирина Осипова и мы проходим на внутреннюю территорию. Здесь за забором находится вольер с ее подопечной – австралийской овчаркой Никки. Вместе с собакой мы проходим на площадку для тренировок, где Никки послушно выполняет все команды.
"Собаку я завела 9,5 лет назад для поисково-спасательных работ. В то время в качестве волонтера участвовала в поиске людей с "Лиза Алерт". Потом устроилась в Мособлпожспас кинологом, разумеется, вместе со своей собакой. И уже в прошлом году перешла в ПСЦ", – рассказывает Ирина.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой
Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой
Чаще всего в рамках дежурства она отправляется с Никки на поиски потерявшихся людей. В зоне ее ответственности леса и парки Москвы и Новой Москвы.
"К этому моменту они устают, могут присесть или даже заснуть, то есть становятся статичными и менее заметными. Если мы будем в лесу в грибной сезон искать такого человека и в округе окажется еще 5 грибников, то она найдет их всех. Мы обучаем собак обозначать найденного человека лаем", – поясняет кинолог.
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"Если собака убежала вперед, то будет обозначать голосом нашедшего человека. Все эти команды и маневры мы тренируем. У нас происходит моделирование ситуаций. Ходим с собакой по лесу, имитируем поисковую операцию. Где-то лесу будет лежать или сидеть наш сотрудник, выполняющий роль "потеряшки". Никки должна его найти", – говорит специалист.
Ирина подчеркивает, что в ПСЦ у всех кинологов свои собаки и они аттестованы. Экзамен проходит в три этапа. Сначала проверка послушания и ловкости, а именно ходьба по снарядам, преодоление барьеров, горки и качелей. Многие из этих элементов есть и на территории аварийно-спасательного отряда №6, где работает кинолог.
"Если ты прошел первый этап, то допускаешься до второго. Это моделирование обрушения здания или поиск в лесу, тут уж какой жребий вытянешь. В лесу три статиста, которые разбрелись в разные стороны от дороги или тропинки. За 20 минут собака должна найти всех. На завале такие же временные рамки и столько же людей", – поясняет Ирина.

Когда дружба помогает

Работа кинологом на протяжении всей карьеры у Ирины сопровождалась волонтерской деятельностью. Когда она была добровольцем, один из инструкторов рассказал ей о канистерапии и предложил попробовать заниматься с детьми.
"Сходила один раз, понравилось. Это был городской психолого-педагогический центр, где я и занимаюсь с детьми до сих пор", – отмечает она.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Ирина работает в связке с другими специалистами, которые привлекают собаку по мере необходимости. "В центре есть психолог, дефектолог, логопед. Они работают с разными детьми – это могут быть аутисты, дети с синдромом Дауна или с ДЦП. Сначала проходит консилиум, и только после этого детей направляют к необходимым специалистам. В том числе им может понадобится моя помощь", – поясняет она.
В первую очередь, собака помогает таким детям бороться со страхами и выстраивать коммуникации. Порой ребенок может боятся выйти к доске в школе или ни с кем не общается. Через собаку он может проработать эти проблемные моменты.
"Это делается совместными усилиями. Есть психолог и я с собакой. Ребенок начинает командовать Никки, она выполняет все сказанное, в итоге у ребенка появляется уверенность. Он открывается миру", – объясняет процесс Ирина.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудница кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова со служебной собакой во время тренировки
Очень часто в практике встречаются дети, которые боятся собак, а родители при этом хотят ее завести.
"Корни проблем могут быть разные, например, был негативный опыт общения с животным. Бывает, что страх ребёнок перенимает от члена семьи", – говорит кинолог.
В любом случае, сначала идет работа психолога, он должен все уточнить и выяснить все детали. Только после этого он решает, нужна ли собака. Иногда достаточно, если собака просто лежала в углу. А иногда дети играют с ней, кидают мячик. "И им уже становится легче", – поясняет Ирина.
По ее словам, Никки очень нравится детям, так как она не настырная, но при этом отзывчивая.
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Так как дети очень дружелюбны по отношению к Никки и угощают ее кормом при любом случае, даже если она не выполняет их команды, то Ирине иногда приходится хитрить.
"Например, дети руководят собакой, отдают ей команды. Но собака знает, что в любом случае получит вкусняшку, независимо от того, что она сделает. Тогда я встаю сзади ребенка и показываю собаке, что делать. И ребенок доволен, потому что уверен, что собака его слушает, и Никки в точности выполняет все сказанное", – рассказывает кинолог.
Одно занятие длится, как правило, 30 минут, после чего собаке около часа нужен отдых, который она проводит в соседней комнате.
"Никки устает эмоционально, потому что дети любят с ней не только поиграть, но и поговорить, поплакаться "в жилетку". Ведь психолог для них по большому счету чужой человек, а собака – это инструмент, с помощью которого ребенок может раскрыться", – заключает Ирина.
 
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